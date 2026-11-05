Mahindra Scorpio-N Edition One Spotted Ahead Of Launch
- Gets Edition One badging on the exterior
- Features a redesigned grille
- Comes equipped with a wine-red interior
The Mahindra Scorpio-N special ‘Edition One’ was spotted at a dealership yard. The SUV was spotted by an Instagram user, and the video surfaced on social media, revealing several details about the SUV.
At the front, it gets a redesigned grille featuring horizontal chrome elements in the upper section. Unlike the standard model, these design elements are carried over to the lower portion of the grille as well. Moreover, it also gets new diamond-cut alloy wheels.
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Additional details include an ‘Edition One’ badge under the ORVMs and on the C-pillar of the SUV. In the video, the Scorpio-N is seen in an all-black exterior colour scheme.
Inside, the biggest change is the wine-red leatherette on the dashboard, door panels and seat covers.
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The one seen in the video features a middle-row bench seat. On the features front, the SUV is seen equipped with a panoramic sunroof, push-button start and an electrically adjustable driver's seat. Overall, it appears to be based on the top variant of the Scorpio-N lineup. The Edition One also appears to be based on the recently updated Scorpio-N.
The facelift brought major changes to the Z8 trims, including a new 12.3-inch touchscreen infotainment system, a new 10.2-inch digital instrument cluster, new 65W Type-C charging options at the front and rear, and new UV and IR-cut glass for the windows.
Interestingly, the older Scorpio-N offered 65W Type-C fast charging on the top-spec Z8 L trims, but only for second-row occupants. Level 2 ADAS functions remain exclusive to the Z8 L. The Edition One also appears to feature an ADAS radar.
On the powertrain front, Mahindra has not made any notable updates to the Scorpio-N's powertrains. It continues to get the 2.0-litre turbo-petrol and 2.2-litre diesel engines with manual and automatic gearbox options. The diesel engine is offered in two states of tune, with lower trims getting the lower state of tune.
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