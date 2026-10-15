Mahindra XUV 3XO CNG Launched At Rs 9.99 Lakh
- Retains a flat boot floor with 270 litres of usable storage space.
- Claims a fuel efficiency of 24.7km/kg.
- Top-spec REVX A variant is priced at Rs 12.27 lakh.
Mahindra has officially launched the Mahindra XUV 3XO with a factory-fitted CNG powertrain. With this addition, the SUV is offered with three internal combustion engine (ICE) powertrain options: petrol, diesel and CNG. Prices for the XUV 3XO ZNG start at Rs 9.99 lakh and go up to Rs 12.27 lakh. At this price point, it competes with the Tata Nexon CNG and Maruti Suzuki Brezza CNG.
Mahindra XUV 3XO CNG: Variants And Pricing
|Variant
|Price
|MX Edge
|Rs 9.99 lakh
|REVX Edge (O)
|Rs 10.79 lakh
|AX5
|Rs 11.19 lakh
|REVX A
|Rs 12.27 lakh
Mahindra XUV 3XO CNG: Powertrain Details
The XUV 3XO ZNG is powered by a 1.2-litre mStallion turbocharged engine that produces 110 bhp and 200Nm of torque in both CNG and petrol modes. Mahindra claims a fuel efficiency of 24.7km/kg.
Also Read: New Mahindra Thar Electric Spied Testing; Draws Inspiration From Vision T
The SUV can accelerate from 0-60kph in 4.9 seconds and from 0-100kph in 11.8 seconds in CNG mode. The engine is paired exclusively with a manual transmission.
Mahindra XUV 3XO CNG: Interior And Features
The entry-level MX Edge gets a 10.25-inch HD touchscreen infotainment system, wireless Android Auto, wired Apple CarPlay, cruise control, rear AC vents, a rear-view camera and a 60:40 split-folding rear seat. Safety features include six airbags, electronic stability control (ESC), ISOFIX child-seat mounts and three-point seatbelts for all passengers.
The REVX Edge (O) adds features such as a panoramic-style Skyroof, roof rails, electrically foldable outside rear-view mirrors, automatic headlamps and wipers, passive keyless entry and push-button start.
The AX5 variant gets a single-pane sunroof, LED projector headlamps, a six-speaker audio system, dual-zone climate control and Adrenox Connect with built-in Alexa.
The range-topping REVX A adds a Skyroof, Dolby Atmos audio, black leatherette seats, a dual-tone roof and 16-inch black-painted alloy wheels.
The SUV also gets average and instantaneous fuel economy displays, along with an NGV fast-filling valve. The CNG system uses twin cylinders positioned beneath the luggage area, allowing the SUV to retain a flat loading floor and 270 litres of usable boot space.
It gets a spare wheel mounted underneath the body.
Related News
Learn more about Mahindra XUV 3XO
Popular Mahindra Models
- Mahindra
XUV 3XOEx-Showroom Price₹ 7.79 - 15.04 Lakh
- Mahindra
Scorpio ClassicEx-Showroom Price₹ 13.37 - 17.4 Lakh
- Mahindra
Scorpio-NEx-Showroom Price₹ 13.69 - 25.49 Lakh
- Mahindra
Bolero Pik-UpEx-Showroom Price₹ 9.28 - 13.18 Lakh
- Mahindra
Bolero NeoEx-Showroom Price₹ 8.99 - 10.79 Lakh
- Mahindra
BoleroEx-Showroom Price₹ 8.49 - 9.99 Lakh
- Mahindra
XUV700Ex-Showroom Price₹ 13.66 - 23.71 Lakh
- Mahindra
XUV400Ex-Showroom Price₹ 16.74 - 19.39 Lakh
- Mahindra
Bolero Neo PlusEx-Showroom Price₹ 11 - 12 Lakh
- Mahindra
Bolero Big Pik-UpEx-Showroom Price₹ 9.87 - 10.17 Lakh
- Mahindra
Bolero CamperEx-Showroom Price₹ 9.98 - 10.63 Lakh
- Mahindra
MarazzoEx-Showroom Price₹ 14.06 - 16.38 Lakh
- Mahindra
TharEx-Showroom Price₹ 10.32 - 18 Lakh
- Mahindra
Thar RoxxEx-Showroom Price₹ 12.52 - 23.53 Lakh
- Mahindra
XEV 9eEx-Showroom Price₹ 21.9 - 30.5 Lakh
- Mahindra
XEV 9SEx-Showroom Price₹ 20.65 - 30.9 Lakh
- Mahindra
BE 6eEx-Showroom Price₹ 19.45 - 27.7 Lakh
- Mahindra
XUV 3XO EVEx-Showroom Price₹ 13.89 - 14.96 Lakh
- Mahindra
XUV 7XOEx-Showroom Price₹ 13.99 - 24.92 Lakh
Latest Cars
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
Upcoming Cars
- Audi New Q3Expected Price₹ 60 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-15
- Renault New DusterExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- Isuzu D-Max EVExpected Price₹ 20 - 22 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-10-18
- Audi E ConceptExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Janak Sorap | Oct 15, 2026BSA Gold Star 650 Gets Two New Colourways; Prices Start At Rs. 3.56 LakhBSA Motorcycles has expanded the Gold Star 650 range in India with two new shades, taking the total colour options to five.1 min read
- Sarthak Mahajan | Oct 15, 2026Mahindra XUV 3XO CNG Launched At Rs 9.99 LakhThe XUV 3XO ZNG produces 110 bhp and 200Nm of torque, claims a fuel efficiency of 24.7km/kg and offers 270 litres of boot space.2 mins read
- car&bike Team | Oct 14, 2026Toyota Glanza Facelift: Variants, Features, Prices ExplainedThe Glanza Facelift is offered in five trim levels, including E, S, G, V and a newly added trim, V (O).3 mins read
- Seshan Vijayraghvan | Oct 14, 20262026 Toyota Glanza Facelift: In PicturesThe new Toyota Glanza facelift is here, with some interesting visual changes and upgrades. Here's a look at the premium hatch in pictures.1 min read
- car&bike Team | Oct 14, 2026Toyota Glanza Facelift Launched At Rs 6.99 LakhThe Glanza facelift gets a series of changes over the outgoing model including revised exterior, more features and a new 3-cylinder engine.3 mins read
- Carandbike Team | Oct 14, 20262027 Kawasaki Versys 900 Based On Z900 RevealedThe new Kawasaki Versys 900 gets radar cruise control, and shares the 948 cc, inline-four engine with the Kawasaki Z900, with marginally less power.1 min read