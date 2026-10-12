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Mahindra XUV 3XO CNG Spied Undisguised Ahead Of October 15 Launch

Sarthak Mahajan 
last published date : 12 October 2026, 19:48 IST
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Mahindra XUV 3XO CNG Spied Undisguised Ahead Of October 15 Launch
Highlights
  • Spy shots reveal exterior details of the upcoming XUV 3XO CNG.
  • Features a connected taillight setup, alloy wheels and roof rails.
  • The CNG variant appears to be based on a higher-spec trim.

Following the release of its teaser, the Mahindra XUV 3XO CNG was spied testing without camouflage ahead of its October 15 launch. The SUV was primarily spotted from the rear, revealing several exterior details.

3 XO CNG

The spy shots show the SUV with alloy wheels, a rear wiper and defogger, a connected taillight setup, roof rails, body-coloured door handles and a roof-mounted stop lamp. These features suggest that the XUV 3XO CNG could be based on a higher-spec variant of the standard SUV.

Several subcompact SUVs already offer CNG powertrains. Hot-selling models such as the Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon are available with factory-fit CNG powertrains, the XUV 3XO has missed out on one so far. With the CNG variant slated to launch on October 15, the SUV will become only the second model in the segment after the Tata Nexon to offer four powertrain options: petrol, diesel, electric and CNG.

The upcoming CNG version is expected to retain most of the design and features of the standard XUV 3XO, although the final specifications will be confirmed at launch.

The standard XUV 3XO is currently offered with two 1.2-litre turbo-petrol engine options.

The lower-spec engine uses multi-point fuel injection (MPFI) and produces 109 bhp and 200 Nm of torque. The second engine uses direct injection and develops 129 bhp and 230 Nm of torque. Both engines are available with six-speed manual and six-speed automatic gearbox options.

The engine configuration and transmission options for the CNG variant are yet to be officially confirmed.

Image Source: MRD_Vlogs via Instagram

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Learn more about Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO
Rating Icon
8.3/10
Mahindra XUV 3XO
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 7.79 - 15.04 Lakh
Check On-Road Price
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