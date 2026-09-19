Mahindra XUV 3XO RevX Edge Variant Launched At Rs 9.39 Lakh
- XUV 3XO RevX Edge priced at ₹9.39 lakh
- Now available with a petrol automatic option
- Available in three trims: RevX M(O), RevX Edge and RevX Edge (O)
Mahindra has launched the XUV 3XO RevX Edge variant with a starting price of ₹9.39 lakh (ex-showroom). The new trim expands the brand's RevX series for the XUV 3XO, bringing more options and features to the lineup. The company has also added a petrol automatic option to the XUV 3XO RevX M(O), priced at ₹9.99 lakh (ex-showroom).
Mahindra XUV 3XO RevX: Variant and Pricing
|Variant
|Petrol MT
|Petrol AT
|Diesel MT
|Diesel AMT
|REVX M(O)
|—
|₹9.99 lakh
|—
|—
|REVX EDGE
|₹9.39 lakh
|₹10.59 lakh
|₹10.59 lakh
|—
|REVX EDGE (O)
|₹9.89 lakh
|₹11.09 lakh
|₹11.09 lakh
|₹11.91 lakh
On the feature front, starting with the RevX Edge, it gets black leatherette seats, a 10.25-inch HD infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay, four speakers and steering-mounted audio controls. Other features include cruise control, a rear-view camera, a height-adjustable driver's seat, rear AC vents and a rear armrest with cup holders.
In addition to this, the top-spec RevX Edge (O) gets a panoramic sunroof, roof rails, electrically foldable ORVMs, passive keyless entry, push-button start, automatic headlamps and automatic wipers over the Edge variant. This is also the variant that gets a panoramic sunroof for under ₹10 lakh on the XUV 3XO RevX.
The XUV 3XO is available in a total of 11 trims: MX1, MX2, RevX M, RevX M (O), RevX Edge, RevX Edge (O), AX5, RevX A, AX5L, AX7 and AX7L.
It comes with 35 standard safety features, including six airbags, Electronic Stability Control (ESC), ISOFIX child-seat mounts, reverse parking sensors, three-point seat belts and seat-belt reminders for all passengers.
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On the powertrain front, the RevX range is available with both petrol and diesel engine options. It gets a 1.5-litre turbo-diesel (CRDe) engine that produces 115bhp and 300Nm of peak torque. The engine can be mated to a 6-speed manual or 6-speed AMT gearbox.
However, the RevX variant lineup misses out on the more powerful 1.2-litre mStallion TGDi petrol engine. It does get the 1.2-litre turbo-petrol (mStallion TCMPFi) engine, which produces 110bhp and 200Nm of peak torque and comes mated to a 6-speed manual or 6-speed automatic transmission.
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