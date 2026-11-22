Maruti Suzuki India Limited has announced a price increase across select models, effective November 22, 2026, in a regulatory filing. The company estimates the volume-weighted average price increase to be around 0.31%.

The revision comes as the company continues its cost-reduction efforts while dealing with sustained cost pressures. Maruti Suzuki stated that it will pass on a portion of the increased costs to the market while minimising the impact on customers.

"In view of the sustained cost pressures, the Company has decided to increase prices of select models, effective 22nd November 2026," the company stated in its regulatory filing. The estimated volume-weighted average price increase is around 0.31%.

This marks another price revision by the automaker in FY2026-27. The latest announcement comes after Maruti Suzuki reported its Q2 FY2027 financial results, which showed a 27 per cent year-on-year decline in standalone net profit to Rs 2,414.9 crore, compared to Rs 3,302.8 crore in the corresponding quarter last year.

However, the company recorded its highest-ever quarterly net sales of Rs 50,615.5 crore, up 26 per cent from a year ago, despite the decline in profitability. Total vehicle sales also reached a record 6,96,654 units during the quarter, registering growth of nearly 27 per cent year-on-year.

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Rising input costs affected the company's operating performance. Raw material and component costs increased 48 per cent to Rs 37,488.4 crore during Q2 FY2027, compared to Rs 25,324.1 crore in the year-ago period. Consequently, operating profit (EBIT) declined 17 per cent to Rs 2,803.7 crore from Rs 3,382 crore.

The company also reported a decline in non-operating income, which fell to Rs 429.8 crore from Rs 966.1 crore in Q2 FY2026, partly due to mark-to-market adjustments on its investment portfolio.

Maruti Suzuki is yet to disclose the list of models that will receive the revised pricing or the individual price increases. The announced 0.31 per cent represents the estimated volume-weighted average increase and does not indicate a uniform hike across its entire portfolio.