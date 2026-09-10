Maruti Suzuki Baleno Facelift Full Prices Revealed: Tops Out At Rs 9.99 Lakh
- Petrol MT Variants priced between Rs 5.99 lakh and Rs 9.50 lakh
- Petrol AMT priced between Rs 7,50 lakh and Rs 9.99 lakh
- Delta and Zeta variants offered with petrol-CNG only with MT
Maruti Suzuki has rolled out full prices for the new Baleno, with the hatchback now starting at Rs 5.99 lakh and going up to Rs 9.99 lakh (ex-showroom, introductory). The new starting price is Rs 11,000 lower than the Rs 6.10 lakh figure announced when the facelift was launched earlier this month.
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The Baleno is offered in five trim levels: Sigma, Delta, Zeta, Alpha and Alpha (O), with petrol, petrol-AMT and CNG powertrain options spread across the range.
|Variants
|Petrol MT
|Petrol AMT
|CNG MT
|Sigma
|Rs 5.99 lakh
|–
|–
|Delta
|Rs 7.00 lakh
|Rs 7.50 lakh
|Rs 7.92 lakh
|Zeta
|Rs 8.00 lakh
|Rs 8.50 lakh
|Rs 8.92 lakh
|Alpha
|Rs 9.10 lakh
|Rs 9.60 lakh
|–
|Alpha (O)
|Rs 9.50 lakh
|Rs 9.99 lakh
|–
The petrol-AMT variants command a Rs 50,000 premium over their corresponding manual versions, while the CNG variants cost Rs 92,000 more than the petrol-manual versions. There is also a considerable Rs 1 lakh jump between the base and second variant. Tap here to find out variant-wise details.
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The facelifted Baleno swaps the outgoing car's 1.2-litre four-cylinder K-Series petrol engine for Maruti Suzuki's 1.2-litre three-cylinder Z-Series unit. The same engine is also used in the Swift and Dzire. In the Baleno, the petrol engine makes 81 bhp and 112 Nm, while the CNG version makes 69 bhp and 102 Nm. Transmission options include a five-speed manual and an AMT, while the CNG version is available with the manual gearbox.
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Some of the firsts for the Baleno's equipment list include a cooled wireless charging pad and a Clarion-branded audio system. It also gets ventilated front seats, which is a segment-first feature. The other major addition is a Level 2 ADAS suite, bringing adaptive cruise control, autonomous emergency braking, lane-keep assist and high-beam assist to the hatchback. The Baleno is only the second Maruti Suzuki model in India to get Level 2 ADAS, after the Victoris.
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