Maruti Suzuki Retails 30,000 Cars On Dhanteras, Records 17% Festive Growth

Maruti Suzuki retailed 30,000 vehicles on Dhanteras, delivering the volume in a single day. The carmaker also recorded total retail sales of 4 lakh units between Ganesh Chaturthi and Dhanteras, a 17 per cent increase over the corresponding festive period last year.

Also Read: Maruti Suzuki Dzire Crosses 35 Lakh Units Production Milestone

The company expects demand to remain strong through the rest of the Diwali season. Speaking about the outlook, Partho Banerjee, Senior Executive Officer, Marketing & Sales, Maruti Suzuki India, said, “The Diwali festive period begins today with Dhanteras and continues through Bhai Dooj and Labh Pancham, which falls on the 14th. During this period, we expect to retail more than 70,000 vehicles, representing growth of approximately 12-15 per cent over last year.”

Small Cars And SUVs Drive Festive Sales

Maruti Suzuki says small-car sales have picked up following the GST 2.0 changes. The segment recorded 31 per cent growth during April-October, with the company reporting stronger pull in recent months.

SUVs have also contributed to the festive numbers. Sales in the segment grew by 33 per cent between Ganesh Chaturthi and Dhanteras compared with the same period last year, helped by improved vehicle supplies.

Also Read: Maruti Suzuki EV Exports Cross 50,000 Units Milestone

Among individual models, the Baleno has crossed 50,000 sales within two months of its September 5 launch. The updated Brezza has also crossed 70,000 sales, with bookings exceeding 1.4 lakh units. Both models are currently seeing waiting periods.

Vehicle Availability And CNG Backlog Remain A Challenge

Despite the strong demand, vehicle availability remains a concern for the carmaker. Maruti Suzuki had 2.53 lakh pending bookings as of yesterday. Banerjee said the company's supply chain and production teams expect supplies to improve from January 2027 onwards.

CNG models are facing a particularly large backlog. The company recorded cumulative growth of around 38 per cent in CNG sales during April-October, but has struggled to match demand with available supplies.

"Pending bookings for CNG vehicles stand at approximately 1.2-1.25 lakh units. Kit availability remains a challenge," Banerjee said. He added that the company is hopeful of increasing CNG supplies from January.

The updated Brezza's powertrain mix also gives an indication of demand across its three options. CNG accounts for 41 per cent of the mix, followed by the turbo-petrol at 33 per cent and the 1.5-litre naturally aspirated petrol at 26 per cent. Banerjee said all three options are performing well.