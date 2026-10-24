Maruti Victoris Gets An Aurum Edition Accessory Kit: Priced At Rs 22,990
- Available only with the Victoris strong-hybrid variants
- Gets copper-coloured exterior accents, chrome accessories and 3D cabin and boot mats
- Continues with the 1.5-litre strong-hybrid powertrain
Maruti Suzuki has added a new accessory package to the Victoris, called the Aurum Edition. Priced at Rs 22,990, it gets some cosmetic additions to the compact SUV, which celebrates its first anniversary in India. The kit is available only on the strong-hybrid versions of the Victoris, priced between Rs 16.43 lakh and Rs 19.99 lakh (ex-showroom).
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Maruti Victoris Aurum Edition: What's Included?
The Aurum Edition gets copper-coloured inserts on the front, side and rear skid plates, along with matching detailing around the wheel arches. Chrome elements have been added to the grille, fenders, bumpers, body-side mouldings and door visors.
The changes continue inside, with all-weather 3D cabin mats and a 3D boot mat. A rear trunk sill guard is also part of the package.
There are no changes to the Victoris's design beyond these add-ons, and the Aurum Edition doesn't bring any new features or equipment apart from the accessories mentioned above.
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Maruti Victoris Aurum Edition: Engine
The package is limited to the strong-hybrid variants, which run on a 1.5-litre petrol engine paired with an electric motor and battery. The petrol engine makes 91.7 bhp and 122 Nm, while the electric motor produces 79 bhp and 141 Nm. A CVT gearbox is standard.
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