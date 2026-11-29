McLaren Files Lawsuit Against Gordon Murray's GMA Over F1 Copyright Infringement: Report
- McLaren takes GMA to court over design infringement
- Raised over the design of the new GMA S1
- McLaren reportedly commenced legal proceedings in the past weeks
Former McLaren Cars design head Gordon Murray looks to be in hot water with his former company over the design of the new Gordon Murray Automotive S1 supercar. McLaren has reportedly filed a lawsuit against Murray and his automobile company over copyright infringement due to the S1’s design similarities with the iconic McLaren F1 road car.
As per a report, McLaren has begun legal proceedings to protect its intellectual property rights, with a complaint filed in the prior weeks. As per a statement, McLaren has said that the F1 was a testament to the vision, ingenuity and standards that defined the McLaren brand and that it was the company’s responsibility to protect the legacy. GMA meanwhile has said that it was confident in its position and would defend its claim.
Unveiled in 1992, the McLaren F1 arrived at the time Gordon Murray headed the design and engineering teams for McLaren Cars. Powered by a naturally aspirated BMW-sourced V12, the F1 was the first road-going vehicle to feature a carbon-fibre monocoque chassis and featured an unconventional three-seater layout with the driver seated in the centre and a passenger seated on either side - a design element now seen on multiple GMA cars, including the T50. The F1 held the distinction of being the fastest production car for a time, as well as being the last road-legal series-produced car to outright win the 24 Hours of LeMans.
Murray parted ways with McLaren in 2004 before founding his own design firm, Gordon Murray Design, in 2007 and branching out into his own low-volume supercar firm, Gordon Murray Automotive in 2017. The S1 first saw the light of day in 2025 as the ultra-limited - 5 units only - S1 LM, which looked to draw inspiration from the original F1 LM race cars. 2026 saw the standard S1 arrive on the scene with a limited production run of around 75 units planned. Many have drawn design similarities between the S1 and the F1 at the time of it being revealed which looks to have spurred McLaren to take legal action.
Source: The Telegraph
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