McLaren Reveals New Brand Identity, Marks New Chapter
- McLaren gets an evolved visual identity after more than 60 years
- New wordmark draws inspiration from Bruce McLaren’s family service station in New Zealand
- Speedmark, Papaya and Speedy Kiwi continue as key brand elements
McLaren has revealed an evolved brand identity, bringing its Automotive and Racing divisions together under a more unified visual expression. The new identity is designed to reflect the brand’s ambition, innovation and focus on challenging convention as it enters its next phase of growth.
At the centre of the update is a new McLaren wordmark, inspired by the signage of the service station owned by Bruce McLaren’s parents in Remuera, Auckland. The company says the design reconnects the modern brand with its founder while giving it a more contemporary visual language.
McLaren’s iconic Speedmark remains at the heart of the identity, while its signature Papaya colour continues to play a key role. The updated palette also introduces additional colours inspired by important moments in the company’s history. The Speedy Kiwi, meanwhile, has been retained as a reference to Bruce McLaren’s New Zealand heritage.
The identity update comes as McLaren prepares for a broader expansion. The company has announced a massive investment programme in its UK manufacturing and engineering operations and plans to expand its product portfolio beyond two-seat sports cars, including an upcoming SUV.
McLaren says the new identity is not intended as a final destination, but as the starting point for the next chapter of the brand.
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