Mercedes-Benz GLC Electric India Launch By End-2026; Bookings Open In October
- Gets a 94 kWh battery pack; 715 WLTP range
- Makes 483 bhp and 800 Nm
- To launch in 400 4Matic guise
Mercedes-Benz will open bookings for the new GLC Electric in India from the first week of October, with the all-electric SUV set to launch in the country towards the end of 2026. The model will be locally assembled in India and will come to the country in the standard-wheelbase GLC 400 4Matic specification.
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Mercedes-Benz GLC Electric: Powertrain and Range
The new GLC Electric made its global debut in September 2025 and will be sold in India in the GLC 400 4Matic spec. It churns out 483 bhp and 800 Nm, and does the 0-100 kmph stint in 4.3 seconds. Its top speed is rated at 210 kmph. The GLC EV gets a 94 kWh battery pack, which is claimed to deliver 715 km of range on the WLTP cycle.
Mercedes-Benz GLC Electric: interior
The cabin gets physical buttons and rotary knobs on the steering wheel and centre console. Globally, the optional 39.1-inch MBUX Hyperscreen runs across the dashboard and brings the digital instrument cluster, central infotainment screen and front passenger display together in one large panel.
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Mercedes-Benz GLC Electric: Dimensions
The electric GLC has a 2,972mm wheelbase, which is 84mm longer than that of the ICE-powered GLC. Mercedes-Benz also unveiled the long-wheelbase GLC Electric in April this year, with that version stretching 150mm further than the standard model and standing 66mm taller. Its wheelbase is also 55mm longer. However, the LWB model will not be coming to India. The standard-wheelbase GLC Electric will be the version sold here.
Storage space stands at 570 litres in the boot, while the frunk adds another 128 litres.
Mercedes-Benz GLC Electric: India launch
Bookings for the Mercedes-Benz GLC Electric will open in the first week of October, with the launch slated to happen towards the end of 2026. Local assembly should also allow Mercedes-Benz to price the model competitively.
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