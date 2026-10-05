logo
Select City

Mercedes-Benz India Posts Record Third Quarter Sales; Spurred By Growth Across Segments

car&bike Team
last published date : 6 October 2026, 01:20 IST
Follow us on
Mercedes-Benz India Posts Record Third Quarter Sales; Spurred By Growth Across Segments
Highlights
  • Top-end vehicle sales grew by 13 per cent year-on-year
  • AMG cars also witnessed a healthy 18 per cent sales growth
  • E-Class remains the highest selling Benz in India

German luxury carmaker Mercedes-Benz has just witnessed its best ever sales in the Indian market. The brand sold a record number of cars in the previous quarter as well as the first 9 months of 2026. As many as 5,422 vehicles were lapped up in Q3 2026 (July-September) which was 6 per cent more than the same period last year when a total of 5,119 units were sold. The performance was also 17 per cent better than the second quarter of 2026. The brand also saw highest-ever January–September numbers with 15,190 unit sales, an 8 per cent growth over 14,132 cars sold in the same period last year.

Mercedes Electric G class Web 20

Growth was witnessed across all segment and powertrains. Top-End vehicles accounted for more than 25 per cent of sales which was a growth of 13 per cent when compared to 2025. These include the S-Class, Mercedes-Maybach, EQS Maybach SUV, G-Class, V-Class and AMG models. AMG itself grew by 18 per cent growth with the G 63 recording its highest-ever monthly sales. The E-Class continued to be the highest selling Mercedes-Benz in India while electric car sales went up by 16 per cent. The EQS Maybach SUV stood out here with a growth of 68 per cent year-on-year.

Also Read: Mercedes-Benz To Launch GLC Electric In India On November 4

Santosh Iyer, Managing Director & CEO, Mercedes-Benz India “As Mercedes-Benz's global product fireworks continues, Indian customers will be highly benefitted from this intense product offensive. While upcoming new product like the GLC BEV has already created high anticipation in the market, deliveries of the much-awaited electrified S-Class will begin this month, strengthening Mercedes-Benz's unmatched luxury positioning as the 'most desirable luxury brand' for discerning luxury dwellers.”

# mercedes-benz# car sales# e-class# amg# Cars# Electric Cars# Cover Story
car&bike Team
car&bike Team

carandbike is not merely another name in the world of automotive web sites. We bring together the best from the world of both, cars and bikes. New cars, used cars, new bikes, - we endeavour to help you with all of that. Additionally, carandbike also strives to keep its users updated with the latest from the global automotive industry. car price, car reviews, car dealers, new bikes, and everything in between, carandbike is happy to help!

Read all latest news and reviews from car&bike Team
EmailFacebookLinkedInTwitter
AD
AD

Popular Models

Latest Cars

AD

Upcoming Cars

Explore Other Topics
Trending NewsCar NewsElectric Car NewsBike NewsComparisonsMotorsportsUpcoming Car News
AD
AD

Latest News

View All
  • Home
  • News
  • Mercedes-Benz India Posts Record Third Quarter Sales; Spurred By Growth Across Segments