Mercedes-Benz India Posts Record Third Quarter Sales; Spurred By Growth Across Segments
- Top-end vehicle sales grew by 13 per cent year-on-year
- AMG cars also witnessed a healthy 18 per cent sales growth
- E-Class remains the highest selling Benz in India
German luxury carmaker Mercedes-Benz has just witnessed its best ever sales in the Indian market. The brand sold a record number of cars in the previous quarter as well as the first 9 months of 2026. As many as 5,422 vehicles were lapped up in Q3 2026 (July-September) which was 6 per cent more than the same period last year when a total of 5,119 units were sold. The performance was also 17 per cent better than the second quarter of 2026. The brand also saw highest-ever January–September numbers with 15,190 unit sales, an 8 per cent growth over 14,132 cars sold in the same period last year.
Growth was witnessed across all segment and powertrains. Top-End vehicles accounted for more than 25 per cent of sales which was a growth of 13 per cent when compared to 2025. These include the S-Class, Mercedes-Maybach, EQS Maybach SUV, G-Class, V-Class and AMG models. AMG itself grew by 18 per cent growth with the G 63 recording its highest-ever monthly sales. The E-Class continued to be the highest selling Mercedes-Benz in India while electric car sales went up by 16 per cent. The EQS Maybach SUV stood out here with a growth of 68 per cent year-on-year.
Also Read: Mercedes-Benz To Launch GLC Electric In India On November 4
Santosh Iyer, Managing Director & CEO, Mercedes-Benz India “As Mercedes-Benz's global product fireworks continues, Indian customers will be highly benefitted from this intense product offensive. While upcoming new product like the GLC BEV has already created high anticipation in the market, deliveries of the much-awaited electrified S-Class will begin this month, strengthening Mercedes-Benz's unmatched luxury positioning as the 'most desirable luxury brand' for discerning luxury dwellers.”
carandbike is not merely another name in the world of automotive web sites. We bring together the best from the world of both, cars and bikes. New cars, used cars, new bikes, - we endeavour to help you with all of that. Additionally, carandbike also strives to keep its users updated with the latest from the global automotive industry. car price, car reviews, car dealers, new bikes, and everything in between, carandbike is happy to help!Read all latest news and reviews from car&bike Team →
Related News
Popular Models
- Mercedes-Benz
G-ClassEx-Showroom Price₹ 2.38 - 2.9 Crore
- Mercedes-Benz
E-ClassEx-Showroom Price₹ 81.5 - 95 Lakh
- Mercedes-Benz
A-Class LimousineEx-Showroom Price₹ 46.05 - 48.55 Lakh
- Mercedes-Benz
GLE-ClassEx-Showroom Price₹ 1 - 1.17 Crore
- Mercedes-Benz
C-ClassEx-Showroom Price₹ 61.2 - 67 Lakh
- Mercedes-Benz
GLSEx-Showroom Price₹ 1.38 - 1.44 Crore
- Mercedes-Benz
GLCEx-Showroom Price₹ 77 Lakh
- Mercedes-Benz
GLA-ClassEx-Showroom Price₹ 51.8 - 55 Lakh
- Mercedes-Benz
V-ClassEx-Showroom Price₹ 1.4 Crore
- Mercedes-Benz
S-ClassEx-Showroom Price₹ 1.85 - 1.95 Crore
- Mercedes-Benz
EQSEx-Showroom Price₹ 1.48 - 1.51 Crore
- Mercedes-Benz
EQBEx-Showroom Price₹ 67.2 - 78.9 Lakh
- Mercedes-Benz
EQS SUVEx-Showroom Price₹ 1.34 - 1.48 Crore
- Mercedes-Benz
G 580 EVEx-Showroom Price₹ 3.1 Crore
- Mercedes-Benz
EQE SUVEx-Showroom Price₹ 1.41 Crore
- Mercedes-Benz
EQAEx-Showroom Price₹ 67.2 Lakh
- Mercedes-Benz
CLE CabrioletEx-Showroom Price₹ 1.15 Crore
- Mercedes-Benz
CLA EVEx-Showroom Price₹ 55 - 64 Lakh
Latest Cars
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- Honda
ZR-VEx-Showroom Price₹ 47.99 Lakh
- Maruti Suzuki
BrezzaEx-Showroom Price₹ 7.4 - 13.71 Lakh
Upcoming Cars
- Mercedes-Maybach New S-ClassExpected Price₹ 2.7 - 2.9 CroreLaunched Date: 2026-10-05
- Skoda New SlaviaExpected Price₹ 10 - 18 LakhLaunched Date: 2026-10-06
- Honda New ElevateExpected Price₹ 16 - 21 LakhLaunched Date: 2026-10-06
- Volvo EX90Expected Price₹ 1.2 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-12
- Volvo ES90 ElectricExpected Price₹ 1 - 1.1 CroreLaunched Date: 2026-10-12
- Hyundai BayonExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-12
- Audi New Q3Expected Price₹ 60 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-15
- Renault New DusterExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- Isuzu D-Max EVExpected Price₹ 20 - 22 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-10-18
- Audi E ConceptExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Mercedes-Maybach S 580 e PHEV Launched In India At Rs 3.35 Crore: 585 BHP Limo Can Cover Up To 98 KM On Electric PowerThe S 580 e is the first plug-in hybrid Maybach to come to India; available only in four-seat First-Class form.3 mins read
- Mercedes-Benz India Posts Record Third Quarter Sales; Spurred By Growth Across SegmentsThe German luxury car brand has seen its best ever quarterly and year-to-date sales in the Indian market beating previous numbers1 min read
- Aprilia SXR GT 125 and 175 Launched in India, Starting at ₹1.10 LakhAprilia has rolled out two new urban tourer scooters in India, packing the biggest engine in the segment and large 14-inch wheels.1 min read
- Ampere Nexus EX+ Launched At Rs 1.30 Lakh; Gets More Powerful MotorAmpere has launched the Nexus EX+ electric scooter with a more powerful 5kW motor, an IP65-rated charger and an optional connected technology package.1 min read
- Sarthak Mahajan | Oct 5, 2026Honda XR 300L, XR 300 Rally Launched In India; Prices Start At Rs 1.83 LakhBookings for both motorcycles are now open, and these will be made-in-India models.2 mins read
- Sarthak Mahajan | Oct 5, 2026Maharashtra Transport Department Announces 13-Day Out-of-State Vehicle Inspection DriveOut-of-state vehicles without a permit or with an expired permit could face heavy financial penalties, immediate detention and compulsory re-registration.2 mins read
- Seshan Vijayraghvan | Oct 4, 20262026 Skoda Slavia Facelift Review: Upgrades That Matter And A Better AutomaticThe new Skoda Slavia brings a handful of visual and mechanical changes, most notably a new 8-speed automatic for the volume-selling 1.0-litre TSI variants.5 mins read
- Bilal Firfiray | Oct 3, 2026Kia Sorento Review: Is Bigger Always Better?The Kia Sorento has arrived to our shores at the right time. But does it have what it takes to take the market by a storm?7 mins read
- Abhishek Nigam | Oct 2, 2026MINI Countryman C Review: Has MINI Finally Grown Up Without Losing Its Personality?The new Countryman C is bigger, more practical and packed with technology, but its quirky appeal comes with a few compromises.1 min read
- Preetam Bora | Oct 3, 2026ViaTerra Spencer Riding Jacket Review: The Ideal Jacket For Indian Summers?The ViaTerra Spencer mesh riding jacket makes a strong case as a well-built, street-focussed riding jacket, combining good airflow with Level 2 protection and a snug, secure fit. Is it perfect? Read on.6 mins read
- Janak Sorap | Oct 1, 2026Yamaha YZF-R2 Track Review: New TerritoryYamaha's all-new YZF-R2 brings 200cc performance, lightweight construction and R-series DNA to a new generation of riders, but its true track potential is held back by one crucial component.1 min read