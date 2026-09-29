Mercedes-Benz To Launch GLC Electric In India On November 4
- Standard wheelbase GLC 400 4Matic is coming to India.
- Equipped with a 94 kWh battery.
- Can do 0-100 kmph in just 4.3 seconds.
Mercedes-Benz has announced that its latest Ev in India, the GLC Electric will be launched in the market on November 4, 2026. The German luxury car brand has already confirmed that it will start taking bookings of the SUV from the first week of October. The model will be locally assembled in India and will come to the country in the standard-wheelbase GLC 400 4Matic specification.
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Mercedes-Benz GLC Electric: Dimensions
The electric GLC has a wheelbase of 2,972 mm, which is 84 mm more than Petrol GLC. The brand also unveiled the long-wheelbase model of GLC Electric earlier this year, but India will not be getting that version for now. The SUV gets a boot space of 570 litres while the frunk has a capacity of 128 litres.
Mercedes-Benz GLC Electric Cabin
The cabin of GLC Electric will come with physical buttons and rotary knobs on the steering wheel and centre console. The 39.1-inch MBUX Hyperscreen which runs across the dashboard and brings the digital instruments display, central infotainment screen and front passenger display together in one large panel, will be the highlight in the cabin along with the customisable roof.
Mercedes-Benz GLC Electric: Powertrain and Range
The new GLC Electric gets a 94 kWh battery pack, which is claimed to deliver 715 km of range in a single charge. Maximum power delivered is 483 bhp while peak torque stands at 800 Nm. The SUV does 0-100 kmph in just 4.3 seconds while top speed is rated at 210 kmph.
Shams Raza Naqvi is a Senior Editor at car&bike and has over 16 years of experience in reviewing automobiles. He loves to spend time with cars and two-wheelers alike and is keen watcher of all the happenings in the Indian auto sector. At car&bike Shams specialises in Hindi as well as Video content including interviews and curated presentations.Read all latest news and reviews from Shams Raza Naqvi →
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