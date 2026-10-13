MG Hector Tomahawk EV Receives Over 10,000 Bookings Within Two Months

Launched in India in late August 2026, the Hector Tomahawk twins arrived as the JSW MG Motor India’s first models on the all-new ADAPT architecture and the company’s first plug-in hybrid model in India. Launched at Rs 19.49 lakh for the EV and Rs 25.69 lakh (ex-showroom) for the hybrid, the two SUVs have been on sale for a little under two months now with MG revealing to us that both are seeing strong reception from customers with the EV racking up over 10,000 bookings already.



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Speaking to carandbike on the demand for the Tomahawk siblings, Lakshmi Ram Kumar Subbaraj, Head of Sales, JSW MG Motor India said, “I can tell you that, on the Tomahawk EV, we have crossed 10,000 bookings in a very short span of time. And our expectation is that we should go very strong over the festive period, and we should have a pretty good order bank on the Tomahawk EV.”



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Bookings for the Tomahawk siblings opened on the day of the launch - August 26, 2026, with deliveries for the EV commencing in late September. Deliveries of the plug-in hybrid meanwhile are to commence from November 2026.



Subbaraj also said that booking for the PHEV too were strong though did not provide any booking numbers. “I can't give you a number right now, but the response is very, very strong on the plug-in hybrid,” he said.



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The Hector Tomahawk EV is available only with a 69.2 kWh battery across three variants offering a range of up to 517 km on a full charge. Front-wheel drive is standard though buyers do get the option of either opting for a five or seven-seat configuration depending on the variant selected. The PHEV meanwhile features a smaller 20.5 kWh battery backed by a 1.5-litre petrol engine to give the SUV a range in excess of 1100 km. EV-only range for the PHEV stands at a claimed 115 km.