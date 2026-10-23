MoRTH Proposes Mandatory Automatic Emergency Braking For New Cars From 2030
- Includes compulsion for Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) for passenger cars.
- Applicable to new car models from October 1, 2030, and all models from October 1, 2032.
- Electronic Stability Control systems conforming to AIS-162 will be mandatory for trucks from 2027.
The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) had released a draft notification on October 19, 2026. The draft included a proposal for mandatory Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) for passenger cars in India. Alongside this, the notification also proposes new braking standards for trucks and additional requirements for driver-assistance systems.
In the proposal, the M1 and N1-category vehicles manufactured from October 1, 2028, will have to comply with AIS-185 if equipped with AEBS. From October 1, 2030, new M1-category passenger vehicles will be required to feature AEBS conforming to AIS-185. The requirement will extend to all models from October 1, 2032. Additionally, electronic stability control systems conforming to AIS-162 will be mandatory for trucks from October 1, 2027.
AEBS is an emergency automated driver-assistance technology designed to detect potential collisions and automatically apply the brakes if the driver fails to respond to an emergency. Varying with the system and operating conditions, it can help avoid a collision or reduce its severity.
The draft rules will be considered after the expiry of 30 days from the date on which the notification is made available to the public through the Gazette of India. The proposed requirements remain subject to the consultation and rule-making process before finalisation.
ADAS is still mainly found only in cars above Rs 9L and is still not standard. Currently, Honda Amaze, Maruti Suzuki Baleno and the Toyota Glanza are the most affordable cars that offer ADAS.
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