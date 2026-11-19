MoRTH Revises PUC Rules: Three-Month Validity For BS-III & Older Vehicles, Six Months For BS-IV
- BS-III and older vehicles will have a PUC certificate validity of three months, reduced from six months.
- BS-IV vehicles will have a validity of six months, reduced from 12 months.
- BS-VI vehicle PUC validity will now depend on the vehicle's age and transport category.
The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has amended the Central Motor Vehicles Rules, 1989, to change the validity period of Pollution Under Control (PUC) certificates. The amendment introduces different renewal intervals based on a vehicle's emission standard, age and transport category.
Revised PUC Certificate Validity
Under the revised rules, BS-I, BS-II and BS-III vehicles will have a PUC certificate validity of three months, while BS-IV vehicles will have a validity of six months. For BS-VI non-transport vehicles, the certificate will be valid for three years for vehicles up to six years old, one year for those aged above six years and up to 10 years, and six months for vehicles older than 10 years.
In the case of BS-VI transport vehicles, the validity will be two years for vehicles up to six years old, one year for those aged above six years and up to 10 years, and six months for vehicles older than 10 years.
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Under the earlier rules, PUC certificates were generally valid for six months. However, vehicles complying with BS-IV and BS-VI emission norms were eligible for a validity of 12 months. The validity for BS-VI vehicles was the same irrespective of their age or whether they were classified as transport or non-transport vehicles.
The notification also clarifies the validity of renewed PUC certificates. If a renewal is sought within the 10 days preceding the expiry date, the renewed certificate will take effect from the existing certificate's expiry date. In all other cases where renewal is sought after the expiry date, the new certificate will be valid from the date of renewal.
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In case of existing PUC certificates issued prior to commencement of the amendment, the new validity periods shall be applicable only in the first renewal of the certificates after the new rules come into force. This means vehicle owners will not have to obtain a fresh certificate immediately, as their existing certificates will remain valid until their respective expiry dates.
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