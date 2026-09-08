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MT Thunder 4 SV Helmet Launched In India At Rs 13,699; Gets 5-Star SHARP Rating

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 08, 2026, 02:00 PM
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MT Thunder 4 SV Helmet Launched In India At Rs 13,699; Gets 5-Star SHARP Rating
Highlights
  • MT Thunder 4 SV priced from Rs 13,699
  • Gets ECE 22.06, DOT and ISI certifications
  • Features integrated sun visor, Pinlock compatibility and Emergency Release System

ReiseMoto has expanded its MT Helmets portfolio in India with the launch of the MT Thunder 4 SV. Marketed as a sport-touring full-face helmet, the new helmet is aimed at riders looking for a combination of safety, everyday usability and long-distance comfort.

MT Helmets Thunder 4 SV launch india carandbike 5 1

The Thunder 4 SV's safety credentials are among its key highlights. It complies with the ECE 22.06 standard and is also DOT and ISI certified. Additionally, the helmet has also received a five-star SHARP rating, which is UK's independent helmet safety testing programme.

For the construction, the helmet uses MT Helmets' HIRP (High Impact Resistant Polymer) shell, which is designed to balance impact resistance with weight. It also gets an Emergency Release System (ERS), intended to make helmet removal safer in the event of a crash.

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MT Helmets Thunder 4 SV launch india carandbike 5

Aerodynamics and ventilation have been addressed through MT's Reduced Aero Drag Design (MT-RADD) and Air Flow Channel System (MT-AFCS). These are aimed at improving airflow through the helmet while maintaining stability, particularly during highway riding.

For everyday use, the Thunder 4 SV gets an integrated retractable sun visor, along with MT's Quick Visor Swap System (MT-QVSS). The main visor is Pinlock 100% Max Vision compatible, while the removable and washable interiors should make maintenance easier. The helmet also has dedicated speaker pockets for communication systems and is compatible with universal intercom setups.

MT Helmets Thunder 4 SV launch india carandbike 1

The Thunder 4 SV will be available in multiple graphics and colour options, with prices starting from Rs 13,699 in India. It will be available through selected ReiseMoto retail stores as well as the company's online platform.

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