Navratri 2026 Vehicle Retail Sales Fall 6.52 Per Cent, EV Sales Rise 26.78 Per Cent : FADA

The Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) has released retail sales data for Navratri 2026. The report shows total vehicle retail sales of 11,23,086 units between October 11 and October 20, 2026, marking a 6.52 per cent decline from the 12,01,479 units recorded during Navratri 2025. FADA attributed the decline to the previous year's festive period coinciding with the rollout of GST 2.0, which led to a surge in pent-up demand.



However, despite the year-on-year decline, vehicle retail sales increased by 26.76 per cent compared with Navratri 2024, when 8,85,998 units were recorded over the 10-day period.





Electric vehicles recorded a different trend, with sales rising by 26.78 per cent compared with the previous year. EV retail sales increased from 92,628 units during Navratri 2025 to 1,17,437 units this year. Sales were also up 83.06 per cent compared with Navratri 2024.

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Two-Wheeler and Passenger Vehicle Sales Decline

Two-wheeler retail sales stood at 8,34,075 units during Navratri 2026, down 2.79 per cent from 8,58,027 units in the corresponding period last year.

Passenger vehicle retail sales saw a sharper decline, falling 21.91 per cent year-on-year to 1,82,728 units from 2,34,004 units during Navratri 2025. This segment accounted for a significant portion of the overall decline in vehicle retail sales.

Three-wheeler retail sales declined 7.51 per cent year-on-year to 45,735 units, compared with 49,450 units in 2025. Commercial vehicle sales, meanwhile, increased by 1.12 per cent to 35,618 units.

Tractor retail sales recorded a marginal increase of 0.89 per cent to 22,690 units, while wheeled construction equipment sales declined by 1.97 per cent to 2,240 units.

Electric Vehicle Retail Sales Increase 26.78 Per Cent

Total EV retail sales increased by 26.78 per cent year-on-year to 1,17,437 units during Navratri 2026, compared with 92,628 units in 2025.

Electric commercial vehicle retail sales recorded the highest percentage growth among the listed EV categories, rising 96.04 per cent to 1,288 units from 657 units during Navratri 2025.

Electric two-wheelers accounted for the largest share of EV sales, with 75,758 units, marking a 33.41 per cent increase over the 56,787 units recorded last year. Electric three-wheeler sales rose by 10.51 per cent to 28,086 units, while electric passenger vehicle sales increased by 25.97 per cent to 12,305 units.

According to FADA President Sai Giridhar, EVs accounted for approximately 10.5 per cent of total vehicle retail sales during Navratri 2026, up from around 7.7 per cent a year earlier.