Navratri 2026 Vehicle Retail Sales Fall 6.52 Per Cent, EV Sales Rise 26.78 Per Cent : FADA
- Total vehicle retail sales declined 6.52 per cent year-on-year to 11.23 lakh units.
- Electric commercial vehicle sales grew by 96.04 per cent.
- Passenger vehicle sales declined sharply by 21.91 Per Cent
The Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) has released retail sales data for Navratri 2026. The report shows total vehicle retail sales of 11,23,086 units between October 11 and October 20, 2026, marking a 6.52 per cent decline from the 12,01,479 units recorded during Navratri 2025. FADA attributed the decline to the previous year's festive period coinciding with the rollout of GST 2.0, which led to a surge in pent-up demand.
However, despite the year-on-year decline, vehicle retail sales increased by 26.76 per cent compared with Navratri 2024, when 8,85,998 units were recorded over the 10-day period.
Electric vehicles recorded a different trend, with sales rising by 26.78 per cent compared with the previous year. EV retail sales increased from 92,628 units during Navratri 2025 to 1,17,437 units this year. Sales were also up 83.06 per cent compared with Navratri 2024.
Also Read: Checking Pending Challans On Pre-Owned Cars To Get Easier With New 'Rosmart' Digital Platform
Two-Wheeler and Passenger Vehicle Sales Decline
Two-wheeler retail sales stood at 8,34,075 units during Navratri 2026, down 2.79 per cent from 8,58,027 units in the corresponding period last year.
Passenger vehicle retail sales saw a sharper decline, falling 21.91 per cent year-on-year to 1,82,728 units from 2,34,004 units during Navratri 2025. This segment accounted for a significant portion of the overall decline in vehicle retail sales.
Three-wheeler retail sales declined 7.51 per cent year-on-year to 45,735 units, compared with 49,450 units in 2025. Commercial vehicle sales, meanwhile, increased by 1.12 per cent to 35,618 units.
Tractor retail sales recorded a marginal increase of 0.89 per cent to 22,690 units, while wheeled construction equipment sales declined by 1.97 per cent to 2,240 units.
Electric Vehicle Retail Sales Increase 26.78 Per Cent
Total EV retail sales increased by 26.78 per cent year-on-year to 1,17,437 units during Navratri 2026, compared with 92,628 units in 2025.
Electric commercial vehicle retail sales recorded the highest percentage growth among the listed EV categories, rising 96.04 per cent to 1,288 units from 657 units during Navratri 2025.
Electric two-wheelers accounted for the largest share of EV sales, with 75,758 units, marking a 33.41 per cent increase over the 56,787 units recorded last year. Electric three-wheeler sales rose by 10.51 per cent to 28,086 units, while electric passenger vehicle sales increased by 25.97 per cent to 12,305 units.
According to FADA President Sai Giridhar, EVs accounted for approximately 10.5 per cent of total vehicle retail sales during Navratri 2026, up from around 7.7 per cent a year earlier.
Related News
Latest Cars
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
Upcoming Cars
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- Hyundai BayonExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Sarthak Mahajan | Oct 22, 2026Navratri 2026 Vehicle Retail Sales Fall 6.52 Per Cent, EV Sales Rise 26.78 Per Cent : FADATotal vehicle retail sales stood at 11.23 lakh units over 10 days, while electric vehicle sales increased to 1.17 lakh units.1 min read
- car&bike Team | Oct 22, 2026New Maruti Swift vs 2-Year-Old Swift: Is Buying Used Actually Cheaper?Is buying a two-year-old Swift actually cheaper than driving home a brand-new one in 2026? Let’s find out.1 min read
- Sarthak Mahajan | Oct 21, 2026Delhi Government To Restrict Non-BS6 Vehicles From November 1The measures also include doubled parking charges, staggered office timings and 50% work-from-home arrangements as part of the winter pollution control strategy.1 min read
- Sarthak Mahajan | Oct 21, 2026Hyundai Bayon Safety Features Revealed: To Get Level 2 ADASHyundai Bayon gets Level 2 ADAS with 23 functions, six airbags as standard and a body structure made using 69% advanced multi-grade high-strength steel.3 mins read
- car&bike Team | Oct 21, 2026Bajaj Pulsar N250SS Launched At Rs 1.59 LakhThe updated motorcycle gets a slight bump in output and gains more features.2 mins read
- Janak Sorap | Oct 21, 2026TVS Ntorq 150 Spotted In New Dark Green Colour Ahead Of LaunchThe TVS Ntorq 150 has been spotted at a dealership in a new dark green colour, hinting at an upcoming colour addition to the performance scooter’s range.1 min read