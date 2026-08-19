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New Bajaj Pulsar 125 and 150 To Launch On August 24

Abhishek Nigam
Abhishek Nigam
1 min read
Aug 19, 2026, 12:36 PM
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New Bajaj Pulsar 125 and 150 To Launch On August 24
Key Highlights
  • Launch set for August 24
  • New frame and monoshock suspension
  • TFT display and fresh design

Bajaj Auto is set to launch the all-new Pulsar 125 and Pulsar 150 in India on August 24, marking a major update for the popular commuter motorcycle range. The new models are based on an all-new platform and bring significant changes in terms of design, chassis and features.

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2026 Bajaj Pulsar 125 1

The next-generation Pulsar 125 and Pulsar 150 have already started reaching dealerships and have been spotted ahead of their official launch. Images reveal a heavily redesigned motorcycle, while retaining the familiar Pulsar identity.

The new Pulsars get a larger headlight cowl, a more muscular fuel tank and a sharper, sleeker tail section. The motorcycles also feature a new frame and monoshock rear suspension, replacing the conventional setup seen on the current models.

Bajaj Pulsar 125 2026 leaked carandbike 4

One of the biggest upgrades is expected to be the addition of a TFT instrument cluster, bringing the Pulsar range in line with more modern motorcycles in the segment. Other feature and mechanical details are expected to be revealed at the launch.

With the new-generation Pulsar 125 and 150, Bajaj is looking to give its popular commuter motorcycles a more premium and contemporary appeal while retaining their core Pulsar design DNA. Prices and full specifications will be announced on August 24.

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Learn more about Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125
Rating Icon
7.9/10
Bajaj Pulsar 125
Variants
Images
Colours
*Ex-Showroom Price
₹ 90,494 - 94,518
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