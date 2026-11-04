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New Kawasaki Z650 S Launched At Rs 7.59 Lakh

Sarthak Mahajan 
last published date : 4 November 2026, 13:53 IST
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New Kawasaki Z650 S Launched At Rs 7.59 Lakh
Highlights
  • Priced at Rs 7.59 lakh (ex-showroom).
  • Powered by a 649cc liquid-cooled parallel-twin engine.
  • Gets a 4.3-inch TFT display with smartphone connectivity.

Kawasaki India has launched a new S variant of the Z650, priced at Rs 7.59 lakh (ex-showroom). For starters, the new S variant gets revised styling, additional technology and a new colour scheme.

Kawasaki Z650 S 2

The motorcycle features a 649cc, liquid-cooled, parallel-twin engine producing 67 bhp and 64 Nm of peak torque. The engine is paired with a six-speed transmission. It also gets an Assist and Slipper Clutch, along with dual throttle valve technology. The Z650 S has a seat height of 805 mm and a fuel tank capacity of 15 litres.

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Kawasaki Z650 S 3

On the features front, the MY27 Z650 S gets a 4.3-inch TFT colour instrument console with a revised display layout and smartphone connectivity through Kawasaki’s official application. The motorcycle also features traction control and offers a quickshifter as an accessory. Other features include an economical riding indicator and ABS.

Kawasaki Z650 S 1

The Z650S sports a tubular diamond frame, paired with telescopic front forks and a horizontal back-link rear suspension. It rides on 17-inch alloy wheels, with a wider 160-section tyre at the rear and a 120-section tyre at the front.

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The Z650 S gets updated Sugomi-inspired styling, with wider bodywork and muscular-looking tank shrouds. It retains the Supernaked design profile and features LED lighting at the front and rear. The motorcycle will be available in a Pearl Blizzard White/Candy Lime Green colour scheme.

The Z650 S joins Kawasaki India's Z-series lineup, which also includes the Z300, Z650RS, Z900 and Z1100. The range caters to different segments, with the Z300 serving as the entry-level offering, while the Z900 and Z1100 sit higher in the lineup.

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