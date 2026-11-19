New Temerario Spyder Is Lamborghini’s First Retractable Hard-Top Convertible
- Folding hard top a first for Lamborghini
- Spyder is 0.1 seconds slower to 100 kmph compared to Coupe
- Roof stows vertically behind the seats rather than horizontally
Lamborghini has unveiled the new Temerario Spyder, the first hard-top convertible in the brand’s history. Carrying over the 908 bhp twin-turbo V8 PHEV powertrain from its coupe sibling, the Spyder features a unique hard-top convertible configuration which sees the folding roof rotate a full 90 degrees and stow away vertically between the passenger cell and engine compartment.
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Lamborghini says that the patented system employs 10 electric actuators and allows the centre of gravity of the Spyder to drop 3 mm with the roof stowed. The unique folding mechanism also allows Lamborghini to retain much of the original engine cover design from the coupe for the Spyder, leaving the engine visible to observers outside the vehicle. Lamborghini says that the vertical storage mechanism also leaves the overall weight distribution of the Spyder unchanged.
Speaking on the design, Mitja Borkert, Design Director of Automobili Lamborghini, said, “The most stimulating challenge was integrating a complex system such as the retractable hard top without turning it into an add-on, preserving the purity and tension of Temerario’s proportions. At the same time, we wanted the V8 to remain a focal point: the technical heart of Temerario is visible because, for us, mechanics are part of the aesthetic experience of a Lamborghini.”
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The cabin is virtually unchanged in its design from the coupe but gets some additional comfort-focused kit such as three-level integrated seat neck warmers within the seats and an electrically operated rear windscreen that can be raised or lowered to allow more of the V8’s engine note into the cabin.
As mentioned previously, the Temerario Spyder carries over the 908 bhp PHEV powertrain from its coupe sibling. The powertrain comprises a twin-turbo V8 that redlines at 10,000 rpm paired with a trifecta of electric motors - one at the rear and two at the front. Lamborghini says that the Spyder can hit 100 kmph from a standstill in 2.8 seconds - 0.1 seconds slower than the coupe though top speed is unchanged at 343 kmph.
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