New Xtreme 160R 4V Launched At Rs 1.27 Lakh
- Available in three variants
- Gets new TFT instrument cluster, USB Type C charger & ABS with lif-off protection
- Deliveries to commence from November 1
Hero MotoCorp has launched the new Xtreme 160R 4V in India with prices starting from Rs 1.27 lakh (ex-showroom). The motorcycle is now available in three variants - Standard, Pro and Carbon - and gets styling updates and new features. Bookings for the motorcycle are now open across dealerships with deliveries commencing from November 1. Note that deliveries of the Standard variant will commence from January 2027. Here are the full variant wise prices:
|Variant
|Price (ex-showroom)
|Standard
|Rs 1.27 lakh
|Pro
|Rs 1.37 lakh
|Carbon
|Rs 1.41 lakh
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The Xtreme 160R gets some notable cosmetic changes over its predecessor including a revised fuel tank design with new tank extensions and a sharper bikini fairing and new colour schemes.
There are some notable updates on the feature side with the motorcycle gaining a new 4.2-inch TFT instrument cluster in the top variant - lower variants retain an LCD display. The unit features Bluetooth connectivity and features a new Race Timer with two modes - one to measure 0-60 kmph acceleration and the second to record quarter mile drag races. Also new is a new panic brake alert function to warn approaching traffic and upgraded dual channel ABS with lift-off protection and a type-C USB charging socket.
Mechanically, the 160R retains the 163 cc, oil-cooled, four valve engine as before developing a peak 16.8 bhp at 8750 rpm and 14.6 Nm of peak torque at 6500 rpm. Power is sent to the rear wheel via a 5-speed constant mesh gearbox. Suspension duties continue to be handled by a USD fork up front and a mono shock at the rear. Kerb weight meanwhile has increased marginally from 147.5 kg to 149 kg.
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