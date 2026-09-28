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Oben Electric Rolls Out 10,000th Electric Motorcycle

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 28, 2026, 11:41 AM
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Oben Electric Rolls Out 10,000th Electric Motorcycle
Highlights
  • Oben Electric has rolled out its 10,000th electric motorcycle
  • Rorr Evo bookings have crossed 25,000, with deliveries underway across India
  • The company plans to expand its network by 200 showrooms by FY27

Oben Electric has rolled out its 10,000th electric motorcycle from its manufacturing facility in Bengaluru, marking a key milestone for the electric two-wheeler manufacturer.

Oben Rorr Evo 1

The company says the Rorr Evo has emerged as a major demand driver, crossing 25,000 bookings, with production and pan-India deliveries now underway. Oben is scaling production to meet the demand for the electric motorcycle.

The company's 3.5-acre, vertically integrated manufacturing facility in Bengaluru has an annual production capacity of 1 lakh electric motorcycles. Oben manufactures several key components in-house, including LFP batteries, motors, vehicle control units, chargers and software.

Oben Electric currently has 150+ showrooms and dedicated service centres across 90+ cities in 18 states. The company plans to add another 200 exclusive showrooms by the end of FY27.

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Oben Electric Rorr EVO
Oben Electric Rorr EVO
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Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 99,999
Check On-Road Price
View Rorr EVO Specifications
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