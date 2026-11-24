The Federation of Automobile Dealers Associations announced that the 2026 festive season was the best ever for the Indian auto industry, with over 55 lakh vehicles sold. Total industry sales stood at 55,25,490 units over the 42-day festive period - 2.21 per cent higher than 2025 and 23.95 per cent higher than 2024. Sales in the 2025 festive season stood at 54,05,956 units, driven by festive demand and the GST 2.0 revisions.

EVs Post Best Ever Sales In Festive Season With Over 5 Lakh Units Sold



Electric vehicles received a major boost in the 2026 festive season growing over 50 per cent compared to 2025. Total electric vehicles sold in the market stood at 5,09,667 units in 2026 - up from 3,33,935 units last year. The growth was spearheaded by notable gains posted in two-wheeler, four-wheeler and commercial vehicle segments. Two-wheeler sales jumped 61.10 per cent from 2025 at 3,30,846 units while passenger electric vehicle sales stood at 52,104 units - up 72.91 per cent. Commercial vehicles reported a 154.56 per cent gain with 6,387 units over a low base of 2,509 units in 2025.



Passenger Vehicle Sales Slip Year-On-Year



While most segments posted single- or double-digit growth off the high base set by the GST 2.0-affected 2025 festive season, passenger vehicle sales fell short. With 7,84,616 units sold, sales were down 7.16 per cent over 2025 (8,06,322 units) though were 16.43 per cent higher than the 2024 festive season.



Over 43 Lakh Two-Wheelers Sold



Two-wheeler sales meanwhile grew 3.67 per cent over last year’s high base, closing the festive period with 43,13,276 units sold - up from 41,60,623 units. Compared to 2024, this marked a 26 per cent jump in sales.



Other Segments



Other segments also remained on the growth track this festive season with three-wheelers, commercial vehicles, construction equipment and tractors all posting year-on-year growth in single or double digits. Construction Equipment stood out with the highest growth amongst all segments at 26.06 per cent over the 2025 festive season, though it was still lower than sales reported in the 2024 festive season.