Petrol With Over 30% Ethanol Content Being Sold, Claims Karnataka Govt

The Government of Karnataka has made a startling claim when it comes to ethanol blended petrol being sold in the state. While declared ethanol content currently is 20 per cent, the state govt says that Petrol with ethanol blending of as high as 31.20 per cent is currently being retailed in different parts of the state. Rizwan Arshad, Karnataka Food and Civil Supplies Minister, held a press conference on Friday and shared that samples from a total 63 petrol pumps have been tested from various cities including Bengaluru, Kolar, Ramanagara, Mangaluru, Chikkaballapura and Tumakuru.

Samples from all major oil marketing companies were taken for these tests. The highest content of 31.20 per cent was recorded at an Indian oil fuel pump while HPCL Power sample was a little lower at 30.5 per cent. Samples from Bharat Petroleum, Shell and Nayara Energy were also tested. Interestingly, lowest level of blending was recorded at just 13.5 per cent. Overall, approximately four out of five samples that were tested showed ethanol blending above 20 per cent, according to Arshad.

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The state Govt has asked the Centre why Petrol with Ethanol content higher than 20 per cent is being sold in the state saying that this could reduce fuel efficiency and increase vehicle repair costs. G Parameshwara, State Deputy Chief Minister in a post on X said, "What happens when the ethanol content goes beyond 30 per cent? Who will bear the additional fuel costs and the risk to vehicle performance? Why should ordinary motorists pay the price for such failures? I demand an immediate investigation, strict action against those responsible, transparent disclosure of ethanol content at every petrol pump and necessary safeguards for consumers."