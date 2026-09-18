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Raptee.HV Commences Customer Deliveries in Bengaluru, Targets 100+ Motorcycles by November

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 18, 2026, 10:47 AM
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Raptee.HV Commences Customer Deliveries in Bengaluru, Targets 100+ Motorcycles by November
Highlights
  • Raptee.HV has commenced customer deliveries in Bengaluru following the opening of its first showroom in the city
  • The company has also set up a dedicated service centre in HSR Layout for after-sales support
  • Raptee.HV is targeting cumulative deliveries of more than 100 motorcycles across Bengaluru and Chennai by November

Raptee.HV has commenced customer deliveries of its electric motorcycles in Bengaluru, marking the next phase of its expansion after opening its first showroom in the city. The company says deliveries will be ramped up over the coming months as it works to fulfil existing bookings and reduce customer waiting periods.

Bengaluru is a key market for Raptee.HV, given the city's growing premium electric two-wheeler segment. The company is targeting more than 100 motorcycle deliveries across Bengaluru and Chennai by November as it scales operations in both markets.

To support its growing customer base, Raptee.HV has also opened a dedicated service centre in HSR Layout's 1st Sector. The facility operates from Monday to Saturday and is staffed by a four-member team.

With retail, service and deliveries now operational in Bengaluru, Raptee.HV plans to expand its presence across other key Indian markets.

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RapteeHV T 30
RapteeHV T 30
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 2.39 Lakh
Check On-Road Price
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