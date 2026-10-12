Renault Duster Available With Discounts And Benefits Of Over Rs 1.5 Lakh In October 2026

Less than a year into its India journey, the new Renault Duster is being offered with substantial discounts. Renault is offering benefits of over Rs 1.5 lakh on the petrol-only SUV ahead of the introduction of the much-anticipated strong hybrid derivative in the coming weeks.



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The top variants look to attract the highest benefits, with the Techno+ and Iconic trims offered with exchange benefits of up to Rs 1 lakh for new customers. This figure is bumped up to Rs 1.5 lakh should the customer be trading in an older Duster. The lower-spec Adventure and Evolution trims, meanwhile, are available with exchange benefits of up to Rs 50,000 for regular customers, which increases to Rs 1 lakh if the buyer is exchanging their old Duster for the new model.



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The Techno+ and Iconic trims are also available with cash benefits of up to Rs 50,000 and special interest rates on finance schemes.

Furthermore, existing Renault owners can also avail of additional benefits of up to Rs 10,000 on the vehicle in addition to benefits on annual maintenance contracts, subject to the company’s terms and conditions. Users scrapping their older vehicles also get additional scrappage benefits on the SUV.



While the original Duster was regarded as a roaring success in the Indian market in its initial years, the all-new model hasn’t quite met the same mark. Stiff competition in a burgeoning compact SUV segment has seen sales start to slide into triple digits after initial demand saw sales climb to over 2,000 units in a month.