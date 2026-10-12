logo
Select City

Renault E-Space Concept Showcases ‘How Cars Are For Living’

Bilal Firfiray
last published date : 12 October 2026, 20:08 IST
Follow us on
Renault E-Space Concept Showcases ‘How Cars Are For Living’
Highlights
  • Premiered at the 2026 Paris Motor Show
  • Modern-day successor to the original 1984 Renault Espace
  • Claims to be an alternative to SUVs and saloons

Back in 1959, Renault used a clever marketing term to promote their cars as more versatile, innovative and friendly for everyday use. They coined the term ‘Voitures à vivre’ with a series of cars that were small, compact, modular and yet practical. Fast forward seven decades, and at the 2026 Paris Motor Show we see the return of the term with their all-new E-Space Concept.

E Space concept 2

It is a modern take on the iconic 1984 Renault Espace, claims the French carmaker. And they are aiming it to be an alternative to SUVs and saloons in the coming years. It’s electric, of course, and this concept truly shows why vans can be cool. Firstly, the flat roof and suicide doors are a concept thing, but the standout element is its raked windscreen, an extension of its petite bonnet.

E Space concept 4

The new face is unique, and future electric Renault models should borrow from it. On the side, there are no sharp creases, but large aero wheels, an upright tailgate, and a rally car-like spoiler on top of the flat roofline. At the back, the entire tailgate is glass and has integrated LED panels working as tail lamps.

E Space concept 3

The cabin has screens, two of them, stacked behind the other. The first screen is bigger and spans across the length of the dashboard, and the second is for the infotainment, wrapped like a paper roll on a circular bar on the centre console. The steering is futuristic, and so are the seats.

R DAM 1828743

It’s a design study, so specifications aren’t revealed. But we could expect more such voitures à vivre cars in the coming years.

# renault espace# renault concept# paris motor show# renault espace concept# car# car-review# Car Reviews# Cars# Electric Cars# New Cars# Upcoming Cars# Opinion
AD
AD

Latest Cars

AD

Upcoming Cars

Explore Other Topics
Trending NewsCar NewsElectric Car NewsBike NewsComparisonsMotorsportsUpcoming Car News
AD
AD

Latest News

View All
  • Home
  • News
  • car
  • Renault E-Space Concept Showcases ‘How Cars Are For Living’