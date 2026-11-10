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Renault Kiger scores four stars in Global NCAP Africa test

car&bike Team
last published date : 10 November 2026, 14:58 IST
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Renault Kiger scores four stars in Global NCAP Africa test
Highlights
  • The Kiger moved from two to four stars in Global NCAP’s latest Safer Cars for Africa assessment
  • The Indian-market Kiger has not been rated by Bharat NCAP
  • A separate 2022 Global NCAP test of the India-market model gave it four stars for adult protection and two for child protection

Renault’s Kiger has improved from two to four stars in the latest Global NCAP Safer Cars for Africa assessment, according to the organisation. The result marks an improvement over the SUV’s earlier performance in the programme.

The Africa assessment should be kept distinct from the Kiger’s Indian safety record. The India-market model has not been tested by Bharat NCAP, so it does not have a Bharat NCAP star rating. In a separate 2022 Global NCAP assessment, an India-market Kiger equipped with two airbags earned four stars for adult occupant protection and two stars for child occupant protection.

Renault Kiger vs Toyota Taisor 48

Renault says the current Kiger sold in India comes with 21 standard safety features. These include six airbags, electronic stability program (ESP), traction control, hill-start assist and a tyre-pressure monitoring system. The SUV also has ABS with EBD and brake assist, three-point seat belts for all seats, seat-belt reminders, ISOFIX child-seat mounts, rear parking sensors, speed alert, speed-sensing door locks, rear child locks, pedestrian protection and impact-sensing door unlocking. It also gets a take-a-break reminder and follow-me-home headlamps on the Emotion variant.

NCAP results reflect the vehicle specification and test procedure used in each assessment. The Africa-market retest, the 2022 Global NCAP test of an India-market Kiger and a Bharat NCAP rating are therefore separate results; the Africa score does not establish how the Indian-market vehicle would perform in Bharat NCAP testing.

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Renault Kiger
Rating Icon
8.1/10
Renault Kiger
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 5.81 - 10.35 Lakh
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