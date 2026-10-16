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Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition Launched At Rs 4.26 Lakh

Jafar Rizvi
last published date : 16 October 2026, 15:14 IST
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Royal Enfield Classic 650 Hypershift Edition Launched At Rs 4.26 Lakh
Highlights
  • Bespoke paint finish shifts between red, green and gold
  • Commands a premium of Rs 43,500-58,000 over the standard Classic 650 range
  • Registration closes on October 28; Deliveries from November 2026

Royal Enfield is marking its 125th anniversary with a special version of the Classic 650, finished in a paint scheme that shifts between red, green and gold depending on the light. Called the Classic 650 Hypershift Edition, it is limited to just 125 units in India and is priced at Rs 4.26 lakh (ex-showroom). Registrations open today, October 16, and will close on October 28. Deliveries are slated to start in November 2026.

Royal Enfield Classic 650 Hypershift: What's Different?

Royal Enfield Classic 650 Hypershift 3

The paintwork is the main talking point here. The bespoke Hypershift finish moves between shades of red, green and gold as the light changes, giving the motorcycle a different look from different angles. Royal Enfield says the colour treatment draws on its long history, with a brass base inspired by its earliest motorcycles from 1901.

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Royal Enfield Classic 650 Hypershift 2

Furthermore, it gets a gold-finished 125th anniversary crest, special side-panel badges and hand-painted pinstripes. The rest of the bike stays true to the Classic 650's familiar shape, including its teardrop fuel tank and classic headlamp.

Royal Enfield Classic 650 Hypershift: Engine

Royal Enfield Classic 650 Hypershift 1

Under the paint, it is business as usual. It continues to draw power from the sweet 648cc parallel-twin engine producing 46.3 bhp at 7,250rpm and 52.3 Nm of torque at 5,650rpm, and is paired with a six-speed gearbox and a slip-and-assist clutch.

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Royal Enfield Classic 650 Hypershift: Price

At Rs 4.26 lakh, the Hypershift carries a premium of Rs 58,000 over the entry-level Vallam Red Classic 650, priced at Rs 3.68 lakh. It also costs Rs 43,500 more than the top-spec Black Chrome version, which is priced at Rs 3.82 lakh.

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Royal Enfield Classic 650
Rating Icon
8.0/10
Royal Enfield Classic 650
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 3.68 - 3.82 Lakh
Check On-Road Price
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