Royal Enfield Continental GT 750 Showcased At EICMA 2026, Gets Faired And Unfaired Versions

Royal Enfield has showcased the Continental GT 750 at EICMA, introducing a new model to its café racer lineup. The motorcycle will be available in both faired and unfaired versions and is powered by an uprated version of the brand’s new 743cc parallel-twin engine. After the Himalayan 750, this is the second model from the brand to feature the new engine.

In terms of styling, the Continental GT 750 retains the same design elements as the Continental GT 650. However, it will be available in two body styles: faired and unfaired. Additionally, it features a hybrid twin-pod TFT display that combines a digital screen with an analogue-inspired instrument cluster.

At EICMA, the Continental GT 750 was showcased in three colour options: Red Line, TT Blue and Master Clean, across its faired and unfaired versions. The company has not yet announced the production specifications, pricing or launch timeline of the Continental GT 750.