Seven-Seater Nissan Tekton Spied; Gets Distinct Headlamps And Taillamps

After the Duster, Renault is preparing the arrival of the seven-seater version of the C-SUV as promised under their Recharge model offensive. Like the Tekton (which is a rebadged Nissan version of the Duster), there will also be a Tekton seven-seater version that will follow soon. It was spotted recently wearing heavy camouflage but giving out a few key details.

First up, the wheelbase is likely to remain the same. But the test mule is wearing a distinct design for the tail lamps. Unlike the same shape as the Duster, these wrap around and extend lower down like the ones seen on Victoris/XEV 9S. Another obvious change is visible on the elongated C-pillar, which has a flatter roof and extra chunks to accommodate a larger rear-quarter glass.

As for the numbers, the wheelbase is likely to remain unchanged to save on R&D costs. Secondly, the powertrain choices will continue to be the ones offered in the standard Duster/Tekton.

Offering a seven-seater option in the C-SUV body hasn’t worked out that great for the Citroen Aircross. This would be the second attempt at this from Nissan/Renault, and we will have to wait and watch what fate does to these two in the Indian market

Source: Rushlane