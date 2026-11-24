Suzuki Access 125 Gets Two New Colours; Prices Start At Rs. 83,086
- Two new colours added: Metallic Royal Bronze and Metallic Mat Bordeaux Red
- New liveries available on select variants
- Prices start at Rs. 83,086 (ex-showroom)
The Suzuki Access 125 is one of the brand's popular scooter offerings in the 125cc scooter segment, and the latest update is aimed at giving buyers more colour choices. Both new shades get a combination of contrasting finishes for the body panels and seat.
The Metallic Royal Bronze shade is offered on the Ride Connect Edition and Ride Connect ABS Edition. It features a bronze finish across the front apron and body panels, paired with a brown seat.
The Metallic Mat Bordeaux Red, on the other hand, is exclusive to the top-spec Ride Connect TFT ABS Edition. It gets a dark red finish across the apron and body panels, while the inner apron section and seat feature a dark brown finish.
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There are no mechanical changes with this update. The Access 125 continues to be powered by a 125cc, air-cooled, single-cylinder engine producing 8.3 bhp and 10.2 Nm of torque.
The scooter is available with different equipment levels depending on the variant. Here is a quick look at the variant-wise prices and colour options offered for the Suzuki Access 125.
|Variant
|Price (ex-showroom)
|Colours
|Standard Edition
|Rs. 83,086
Metallic Mat Black No. 2
Metallic Mat Stellar Blue
Solid Ice Green
|Special Edition
|Rs. 89,428
Metallic Mat Black No. 2
Metallic Mat Stellar Blue
Pearl Grace White
Solid Ice Green
|Ride Connect Edition
|Rs. 91,627
Metallic Mat Black No. 2
Metallic Mat Stellar Blue
Pearl Grace White
Pearl Mat Aqua Silver
Metallic Royal Bronze (New)
|Ride Connect ABS Edition
|Rs. 98,432
Metallic Mat Black No. 2
Metallic Mat Stellar Blue
Pearl Grace White
Pearl Mat Aqua Silver
Metallic Royal Bronze (New)
|Ride Connect TFT ABS Edition
|Rs. 1,03,780
Metallic Mat Black No. 2
Metallic Mat Stellar Blue
Pearl Grace White
Pearl Mat Aqua Silver
Metallic Mat Bordeaux Red (New)
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