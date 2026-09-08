logo
Select City

Suzuki GIXXER Gets New Colour Options, Prices Start At Rs 1.37 Lakh

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 08, 2026, 10:59 AM
Follow us on
Suzuki GIXXER Gets New Colour Options, Prices Start At Rs 1.37 Lakh
Highlights
  • Suzuki GIXXER and GIXXER SF get a new Metallic Oort Gray + Pearl Blaze Orange colour scheme
  • GIXXER 250 and GIXXER SF 250 add a new Glass Sparkle Black + Metallic Oort Gray option
  • GIXXER SF 250 FFV gets two new colour options, with prices for the range starting at Rs 1.37 lakh

Suzuki Motorcycle India has refreshed its GIXXER motorcycle range with new colour options, giving its popular 155cc and 250cc motorcycles a fresh visual update. The new colour schemes have been introduced across the GIXXER, GIXXER SF, GIXXER 250, GIXXER SF 250 and GIXXER SF 250 FFV.

GIXXER Metallic Oort Gray Pearl Blaze Orange jpg

The biggest update for the standard GIXXER and GIXXER SF is the introduction of a Metallic Oort Gray + Pearl Blaze Orange colour combination. The new finish gives the two motorcycles a more distinctive appearance while retaining their existing sporty styling.

GIXXER 250 Glass Sparkle Black Metallic Oort Gray jpg

Meanwhile, the GIXXER 250 and GIXXER SF 250 now get a Glass Sparkle Black + Metallic Oort Gray colour option. The same combination has also been introduced on the flex-fuel version of the faired motorcycle, the GIXXER SF 250 FFV. In addition, the FFV model is now available in a Glass Sparkle Black finish.

There are no mechanical changes as part of the latest update. The GIXXER and GIXXER SF continue to be powered by Suzuki's 155cc, single-cylinder engine, which produces 13 bhp and 13.8 Nm while the larger GIXXER 250 and GIXXER SF 250 are powered by Suzuki's 250cc single-cylinder engine making 26 bhp and 22.2 Nm and is paired with a six-speed gearbox.

The refreshed range starts at Rs 1.37 lakh for the GIXXER, while the GIXXER SF is priced from Rs 1.41 lakh (all prices, ex-showroom Delhi).

The GIXXER 250 starts at Rs 1.85, while the faired GIXXER SF 250 is priced from Rs 1.93. The range-topping GIXXER SF 250 FFV costs Rs 1.98.

# Suzuki Motorcycle# Suzuki Gixxer# Suzuki 250 cc# Gixxer SF 250# Gixxer 250# bike# Bikes# Two Wheelers
AD

Learn more about

Suzuki Gixxer
Rating Icon
8.4/10
Suzuki Gixxer
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 1.27 - 1.3 Lakh
Check On-Road Price
View Gixxer Specifications
View Gixxer Features
AD

Popular Models

Latest Cars

AD

Upcoming Cars

Explore Other Topics
Trending NewsCar NewsElectric Car NewsBike NewsComparisonsMotorsportsUpcoming Car News
AD
AD

Latest News

View All
  • Home
  • News
  • Suzuki GIXXER Gets New Colour Options, Prices Start At Rs 1.37 Lakh