Tata And Stellantis Team Up To Develop New Cars And Vehicle Technologies

Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV) and its subsidiary Tata Passenger Electric Mobility Limited (TPEM) have signed a definitive agreement with Stellantis India to expand their strategic partnership into advanced technology and product development. Announced on October 12, 2026, the agreement builds on the memorandum of understanding (MoU) signed by the companies in February 2026.

The agreement will allow Stellantis to access Tata Motors Passenger Vehicles’ architectures and advanced product technologies. By combining these capabilities with its product development and engineering expertise, Stellantis aims to develop vehicles for more than 50 global markets, taking into account varying customer requirements, regulations and operating conditions.



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The initial agreement was signed in February 2026, under which the companies agreed to explore opportunities across manufacturing, engineering and supply chain operations in India and overseas. The latest agreement establishes a specific collaboration focused on vehicle technology and architecture.

Vehicles developed as part of the collaboration will be manufactured in India at Fiat India Automobiles Private Limited (FIAPL), a 50:50 joint venture between Tata Motors Passenger Vehicles and Stellantis.

The companies aim to leverage India’s engineering capabilities and manufacturing capacity to support vehicle development and exports. The partnership is also expected to strengthen India’s role in the global production networks of both automakers.

Stellantis currently operates a portfolio of 14 automotive brands and has a presence across Europe, North America, South America, the Middle East, Africa and Asia-Pacific.