Tata Cars, SUVs To Become Pricier From December 1
- Average price hike of 0.5% across the passenger vehicle range.
- Price revision will come into effect from December 1, 2026.
- The hike will apply to both ICE and electric vehicles.
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. (TMPV) has announced a price hike across its entire car and SUV portfolio, effective December 1, 2026. The revision will result in an average price increase of 0.5 per cent across its internal combustion engine (ICE) and electric vehicle (EV) range. The exact revised prices of individual models and variants are yet to be announced.
According to the company, the price revision is aimed at partially offsetting the impact of rising input costs, which continue to remain elevated. Tata Motors stated that it will continue to absorb a significant portion of the increased costs while passing on part of the impact to customers.
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The extent of the price hike will vary across models and variants. The company has not yet announced the revised prices of individual models. A similar development took place a few days ago, with Maruti Suzuki announcing a price hike of 0.31% across select models.
Tata Motors stated, "This revision is being undertaken to partially offset the impact of rise in input costs which continue to remain elevated. While TMPV continues to absorb a significant portion of these increases, a part of the impact is being passed on to customers through this increase. The extent of price revision will vary across models and variants, ensuring that every vehicle continues to deliver meaningful value to customers."
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With automakers citing rising input costs as a reason for price revisions, other manufacturers could also announce price hikes in the coming months.
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