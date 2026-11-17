One of the biggest questions buyers have when considering an electric car is how far it will actually go on a full charge, especially on the highway. Claimed range figures are one thing, but real-world range is what really matters. Of course, range depends on how you drive, your cruising speeds, traffic and weather conditions. It can also vary from person to person, even in the same car.

There are, however, a growing number of electric cars in India that can cover more than 400 km in real-world conditions. Based on our test experience and estimates, here are six options to consider.

Mahindra XEV 9e – 480-500 km

The Mahindra XEV 9e is among the longest-range electric SUVs in this article. Its 79 kWh battery pack and rear-mounted electric motor are shared with its stablemates, but the XEV 9e has a claimed MIDC range of 656 km. In our test cycle, we've managed between 480 km and 500 km on a full charge. The motor produces 282 bhp and 380 Nm of torque, and drives the rear wheels.

BYD Sealion 7 – Close to 500 km

The BYD Sealion 7 is offered in single-motor and dual-motor versions, both with an 82.5 kWh battery pack. The single-motor variant produces 308 bhp, while the Performance AWD version gets two motors with a combined output of 523 bhp. The claimed range is 587 km for the single-motor version and 542 km for the Performance AWD. In normal driving conditions, we estimate it to deliver close to 500 km on a full charge.

Tata Harrier EV AWD – 460 km

The all-wheel-drive version of the Tata Harrier EV has returned 460 km in our testing. It gets a 75 kWh battery pack and two electric motors: a 155 bhp unit at the front and a 235 bhp unit at the rear. Combined torque stands at 504 Nm. Tata claims an MIDC range of 622 km, with a real-world range of around 490 km. Our test figure is a little lower, but 460 km is still a useful distance.

Mahindra BE 6 Sporteq – Over 430 km

The Mahindra BE 6 Sporteq is available with three battery pack options – 59 kWh, 70 kWh and 79 kWh. Its claimed MIDC ranges are 548 km, 651 km and 683 km, respectively. The larger 79 kWh battery is the one to pick if range is the priority, and it should comfortably deliver more than 430 km in real-world conditions. The BE 6 packs a rear-mounted electric motor, producing up to 282 bhp and 380 Nm of torque.

MG Hector Tomahawk EV – Estimated 410-420 km

The MG Hector Tomahawk EV gets a 69.2 kWh battery pack, with a claimed range of up to 517 km on a full charge. We reckon it should manage around 410-420 km in real-world conditions. The electric motor produces 201 bhp and 310 Nm of torque.

Some other electric cars that are worth considering, which should deliver close to a 400 km range, include the Kia Carens Clavis EV, Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV, BYD Atto 3 and the like.