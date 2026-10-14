Toyota Glanza Facelift Launched At Rs 6.99 Lakh
- Glanza Facelift launched at Rs 6.99 lakh
- Offered in five trim levels: E, S, G, V, V (O)
- Gets Level 2 ADAS, Ventilated front seats and more
Toyota has launched the 2026 Glanza facelift in India, with prices starting at Rs 6.99 lakh (ex-showroom). For starters, the updated hatchback gets a revised front-end design along with a new 1.2-litre, three-cylinder engine. The facelift also adds features like ventilated front seats and an advanced driver assistance system (ADAS) suite.
Toyota Glanza Facelift: Exterior Changes
The 2026 Toyota Glanza gets a few changes to its styling, largely at the front. It now gets a bigger grille, which somewhat takes inspiration from the Innova Crysta. The grille also houses a radar sensor for the new ADAS features. The headlamps remain unchanged, but the LED fog lamps get a new design. As has been the trend lately, Toyota has moved the logo from the grille to the leading edge of the bonnet. Other additions include a shark-fin antenna and two new colour options: Digital Teal Green and Bluish Black.
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The profile remains unchanged, with the facelifted Glanza retaining its 16-inch alloy wheels, chrome door handles and chrome window-line trim. There are no major changes at the rear either, with the wraparound LED tail-lights, roof-mounted spoiler, and other bits carried over from the outgoing model.
Toyota Glanza Facelift: Interior and Features
Inside, the 2026 Glanza gets new leatherette seat upholstery and several feature additions picked up from the updated Baleno. These include ventilated front seats, a wireless phone charger with cooling, a Clarion sound system, a tyre pressure monitoring system (TPMS), and Level 2 ADAS.
The rest of the cabin remains unchanged. It continues to get a 9-inch touchscreen infotainment system with connectivity features, analogue instrument dials with a colour MID, a head-up display, and more. Safety features carried over include six airbags as standard, a 360-degree camera, hill-hold control and more.
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Toyota Glanza Facelift: Powertrain and Fuel Efficiency
The 2026 Toyota Glanza gets a new 1.2-litre, three-cylinder Z12E petrol engine that produces 82 bhp and 112.4 Nm of torque. Toyota says the new engine is aimed at improving fuel efficiency. The CNG version develops 69 bhp and 101.8 Nm, and is now available with an AMT alongside the manual gearbox.
The petrol manual variant delivers a claimed fuel efficiency of 23.80 kmpl, while the AMT version returns 24.77 kmpl.
Toyota Glanza Facelift: Variants and Prices
|Variants
|Starting Prices
|E
|₹6.99 lakh
|S
|₹7.71 lakh
|G
|₹8.73 lakh
|V
|₹9.99 lakh
|V (O)
|₹10.49 lakh
All prices ex-showroom
The updated hatchback continues to be offered in familiar trim levels. These include E, S, G, V and a newly added trim V (O). Complete pricing for the hatchback has not been announced yet and we expect it to be rolled out in the coming days.
Toyota Glanza Facelift: Bookings And Availability
Bookings for the Glanza facelift will open from tomorrow, October 15, 2026, requiring a token amount of Rs 11,000. Deliveries are slated to commence from the first week of November 2026.
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