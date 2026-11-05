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Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet Buyers

Sarthak Mahajan 
last published date : 5 November 2026, 18:13 IST
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Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet Buyers
Highlights
  • Prices start at Rs 19.95 lakh.
  • Powered by a 2.4-litre diesel engine.
  • Available in GX Fleet 7- and 8-seater options.

Toyota has launched the Innova Crysta Limo Edition at Rs 19.95 lakh. It will be available in GX Fleet 7- and 8-seat options; the 8-seat option costs Rs 19.99 Lakh which is Rs 5,000 premium over the standard 7-seat. The Limo Edition targets fleet buyers and features captain seats in the GX Fleet 7-seat variant.

2026 Toyota Innova Crysta

2026 Toyota Innova Crysta used for reference.

The GX Fleet is based on the GX SLF grade. The Toyota Innova Crysta is otherwise available in GX, GX+, VX and ZX variants. The Limo Edition is powered by a 2.4-litre diesel engine paired exclusively with a manual gearbox. The engine has a claimed fuel efficiency of 15 kmpl.

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2026 Toyota Innova Crysta 1

2026 Toyota Innova Crysta Interior used for reference.

On the features front, it gets an 8-inch touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto, manual air conditioning, a multi-information display and steering-mounted controls.

It also features 16-inch alloy wheels, body-coloured ORVMs with integrated turn indicators and seven airbags, along with ABS, EBD, Brake Assist, Vehicle Stability Control and Hill Start Assist Control.

The vehicle comes with a standard warranty of 3 years/1,00,000 km, which can be extended up to 5 years/2,20,000 km.

(All prices, Ex-showroom)

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Learn more about Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta
Rating Icon
7.7/10
Toyota Innova Crysta
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 19.72 - 26.77 Lakh
Check On-Road Price
View Innova Crysta Specifications
View Innova Crysta Features
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