Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet Buyers
- Prices start at Rs 19.95 lakh.
- Powered by a 2.4-litre diesel engine.
- Available in GX Fleet 7- and 8-seater options.
Toyota has launched the Innova Crysta Limo Edition at Rs 19.95 lakh. It will be available in GX Fleet 7- and 8-seat options; the 8-seat option costs Rs 19.99 Lakh which is Rs 5,000 premium over the standard 7-seat. The Limo Edition targets fleet buyers and features captain seats in the GX Fleet 7-seat variant.
2026 Toyota Innova Crysta used for reference.
The GX Fleet is based on the GX SLF grade. The Toyota Innova Crysta is otherwise available in GX, GX+, VX and ZX variants. The Limo Edition is powered by a 2.4-litre diesel engine paired exclusively with a manual gearbox. The engine has a claimed fuel efficiency of 15 kmpl.
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2026 Toyota Innova Crysta Interior used for reference.
On the features front, it gets an 8-inch touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto, manual air conditioning, a multi-information display and steering-mounted controls.
It also features 16-inch alloy wheels, body-coloured ORVMs with integrated turn indicators and seven airbags, along with ABS, EBD, Brake Assist, Vehicle Stability Control and Hill Start Assist Control.
The vehicle comes with a standard warranty of 3 years/1,00,000 km, which can be extended up to 5 years/2,20,000 km.
(All prices, Ex-showroom)
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