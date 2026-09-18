Triumph Speed 400 And Tracker 400 Prices Cut By Up To Rs 7,000

Triumph has revised the pricing of select motorcycles in its portfolio in India, marking the third price revision for the portfolio this year. Unlike the previous adjustment, which saw prices increase, the latest update makes two models more affordable.

The Speed 400 gets a price cut of Rs 6,000, bringing its ex-showroom price down to Rs 2.34 lakh. The Tracker 400 sees a slightly higher reduction of Rs 7,000, taking its price to Rs 2.42 lakh.

The Scrambler 400 X is the only other model in the range to receive an update, although it isn't a price change. Triumph has added a new Matt Pewter Grey/Matt Khaki Green colour option to the motorcycle. There are no mechanical or feature changes to the Scrambler 400 X, and it continues to be sold at its existing price.

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The latest revision brings the Speed 400 and Tracker 400 more accessible, while the prices of the other models continue to remain the same. In Triumph’s current portfolio entry-point, the Speed T4 continues to be the most affordable motorcycle in the family, while the Scrambler 400 XC remains the most expensive.