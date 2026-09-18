logo
Select City

Triumph Speed 400 And Tracker 400 Prices Cut By Up To Rs 7,000

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 18, 2026, 12:32 AM
Follow us on
Triumph Speed 400 And Tracker 400 Prices Cut By Up To Rs 7,000
Highlights
  • Speed 400 gets Rs 6,000 cheaper, now priced at Rs 2.34 lakh
  • Tracker 400 gets Rs 7,000 cheaper, with prices starting at Rs 2.42 lakh
  • Scrambler 400 X gets a new Matt Pewter Grey/Matt Khaki Green colour

Triumph has revised the pricing of select motorcycles in its portfolio in India, marking the third price revision for the portfolio this year. Unlike the previous adjustment, which saw prices increase, the latest update makes two models more affordable.

Triumph 350 Speed Scrambler 6 c65bfb2267

The Speed 400 gets a price cut of Rs 6,000, bringing its ex-showroom price down to Rs 2.34 lakh. The Tracker 400 sees a slightly higher reduction of Rs 7,000, taking its price to Rs 2.42 lakh.

2026 Triumph Tracker 400 m6 jpg

The Scrambler 400 X is the only other model in the range to receive an update, although it isn't a price change. Triumph has added a new Matt Pewter Grey/Matt Khaki Green colour option to the motorcycle. There are no mechanical or feature changes to the Scrambler 400 X, and it continues to be sold at its existing price.

Also Read: Triumph 350 Range First Ride Review: More Affordable, More Refined, Still Fun?

Scrambler 400 X new colour carandbike 1

The latest revision brings the Speed 400 and Tracker 400 more accessible, while the prices of the other models continue to remain the same. In Triumph’s current portfolio entry-point, the Speed T4 continues to be the most affordable motorcycle in the family, while the Scrambler 400 XC remains the most expensive.

# Triumph# Triumph Motorcycles India# Triumph Speed 400# Triumph Tracker 400# Triumph Scrambler 400X# Bikes# Two Wheelers# carandbike daily
AD

Learn more about

Triumph Speed 400
Triumph Speed 400
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 2.4 Lakh
Check On-Road Price
View Speed 400 Specifications
View Speed 400 Features
AD

Popular Models

Latest Cars

AD

Upcoming Cars

Explore Other Topics
Trending NewsCar NewsElectric Car NewsBike NewsComparisonsMotorsportsUpcoming Car News
AD
AD

Latest News

View All
  • Home
  • News
  • Triumph Speed 400 And Tracker 400 Prices Cut By Up To Rs 7,000