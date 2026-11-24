Triumph has launched the new Street Triple 798 RS in India at Rs. 14.39 lakh (ex-showroom). The latest iteration of the middleweight roadster gets a larger engine, a lighter chassis, more advanced electronics and updated equipment. Here are the five biggest changes that set it apart from the outgoing Street Triple 765 RS.

Bigger 798cc Engine With More Power

The new Street Triple 798 RS gets a larger 798cc, liquid-cooled, inline three-cylinder engine producing 133 bhp at 11,500 rpm and 86 Nm at 9,250 rpm. That's an increase of 5 bhp and 6 Nm over the outgoing 765 RS. Triumph also claims around 10 per cent more torque across the rev range.

The engine features a revised cylinder head, larger valves, lightweight finger followers and updated camshaft profiles. It is paired with a six-speed gearbox and an updated Triumph Shift Assist quickshifter.

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New Chassis And 5kg Lower Weight

The motorcycle gets an all-new aluminium frame, an aluminium rear subframe and a redesigned swingarm. It also features a lightweight aluminium fuel tank and several other weight-saving components.

The result is a claimed kerb weight of 183kg, making it 5kg lighter than the outgoing 765 RS. The seat height remains unchanged at 836mm.

Expanded Electronics With Seven Riding Modes

The new Street Triple 798 RS gets seven riding modes: Rain, Road, Sport, Track, Eco and two configurable modes. Its electronics package includes optimised cornering ABS, cornering traction control, adjustable engine braking control, front wheel lift control and rear wheel slide management. It also gets launch control for standing starts, along with cruise control.

New 7-inch TFT With Smartphone Integration

The previous 5-inch display has been replaced by a larger 7-inch colour TFT touchscreen. The new unit supports wireless Apple CarPlay and Android Auto, allowing riders to access navigation, music and other smartphone functions. The motorcycle also gets USB-C charging and adaptive cornering lights.

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Premium Öhlins And Brembo Hardware

The Street Triple 798 RS continues with a premium suspension and braking package. It gets a fully adjustable 41mm Showa Big Piston front fork with 120mm of travel and an Öhlins STX46 fully adjustable rear monoshock with 130mm of travel.

Braking is handled by twin 310mm front discs with Brembo Stylema four-piston radial monobloc calipers and a Brembo MCS master cylinder. The rear gets a 220mm disc with a single-piston caliper.