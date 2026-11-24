While the Honda Activa remains the undisputed king of scooter sales, the TVS Jupiter has been a fast-gaining runner-up and has managed to impress buyers on several fronts. Now, adding another milestone to its name, the TVS Jupiter has crossed one crore cumulative production units in India. It is one of TVS Motor Company's bestselling offerings and, according to the company, the fastest nameplate to reach the one-crore production mark.

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The milestone unit rolled out of TVS Motor Company's Hosur plant in Tamil Nadu. Launched in 2013, the Jupiter took nine years to reach its first 50 lakh production units. It then needed just four more years to add another 50 lakh, taking its cumulative production tally to one crore.

The Jupiter range has evolved considerably since its introduction. The latest overhaul came in 2024, when TVS gave the Jupiter 110 its first comprehensive update in over a decade. The changes included a more spacious layout, a longer seat and additional features, along with a revised design. According to the brand, the Jupiter also became the fastest scooter to reach five lakh sales within its first year.



The updated scooter is powered by a 113 cc engine producing close to 8 bhp and 9.2 Nm of torque. It is paired with a CVT gearbox and gets an integrated starter generator, which boosts peak torque to 9.8 Nm.

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Speaking on the milestone, Aniruddha Haldar, Senior Vice President, People Mobility, India 2W Business, TVS Motor Company said, “Over the last decade, the collective consciousness of India has changed. We have moved from a mindset of scarcity to one of confidence, growth and abundance, with customers increasingly aspiring for more. For a crore Indians, TVS Jupiter has been part of everyday journeys, bringing happiness to their lives. This achievement reflects the trust TVS Jupiter has built and the faith reposed in us by our customers. I am confident that many more milestones await us as India continues to progress and reach new heights.”