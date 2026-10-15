TVS Raider 125 Gains Traction Control: Priced From Rs 1 Lakh

TVS Motor Company has added traction control to the Raider 125, making it the first motorcycle in the 125cc segment to get the feature, according to the company. The update is limited to the two top variants, the Raider TFT DD and Raider SXC DD, priced at Rs 1.03 lakh and Rs 1 lakh, respectively (ex-showroom).

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TVS Raider 125: What's New?

The star addition to the Raider is traction control, which helps prevent the rear wheel from losing grip. This could be useful on wet roads, loose gravel and other slippery surfaces, where it can be easier for the rear tyre to spin. The update also includes an emergency brake warning system, a wider rear tyre, and a 27W USB Type-C charging port.

These updates are only available on the TFT DD and SXC DD variants, so buyers looking at the lower versions won't get the new features.

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TVS Raider 125: Engine And Gearbox

The Raider continues to draw power from its 124.8cc, single-cylinder engine, which churns out 11 bhp and 11.75 Nm of torque and is paired with a five-speed gearbox. TVS' iGO Assist tech is also carried over here and provides an additional boost during acceleration.