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Ultraviolette Raises $85 Million To Accelerate Global EV Expansion

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 23, 2026, 04:07 PM
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Ultraviolette Raises $85 Million To Accelerate Global EV Expansion
Highlights
  • $85 million funding round led by Yali Capital and TDK Ventures
  • US entry targeted for 2027, with Latin America and Southeast Asia also in focus
  • Funds to support F77, X-47, Tesseract and Shockwave production

Bengaluru-based Ultraviolette has announced a new $85 million funding round led by deep-tech investors Yali Capital and TDK Ventures. The funding also includes investment from Lip-Bu Tan, Chairman of Walden International and an advisor to Ultraviolette, along with the company's existing investors.

Ultraviolette investment production carandbike 3

The company plans to use the fresh capital to scale production of its existing F77 and X-47 electric motorcycles, as well as upcoming models including the Tesseract and Shockwave.

A key focus of the investment will be Ultraviolette's international expansion. The company is targeting the US market in 2027 and plans to expand further across Latin America and Southeast Asia.

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Ultraviolette Tesseract launch January 2027 carandbike 8

The funding will also be used to develop Ultraviolette's next generation of global EV platforms, building on its in-house expertise in battery technology, power electronics, vehicle architecture and software.

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Ultraviolette X47 Crossover Web 31

The company currently works with battery architectures ranging from 48V to 400V, allowing it to develop electric vehicles across different segments and performance requirements. Ultraviolette says this vertically integrated approach will help it tailor future platforms around range, performance, thermal management and packaging requirements.

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Ultraviolette X47 Crossover
Ultraviolette X47 Crossover
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*Ex-Showroom Price
₹ 2.49 - 4.59 Lakh
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