Ultraviolette X-47 Skyforce Joins Kolkata Police Fleet
- Kolkata Police has received 183 Ultraviolette X-47 ‘Skyforce’ motorcycles
- The dedicated police variant gets integrated equipment for patrol and law-enforcement duties
- It offers 36 bhp, a claimed 211 km IDC range and a 145 kmph top speed
Ultraviolette has delivered 183 X-47 ‘Skyforce’ electric motorcycles to the Kolkata Police, marking one of the largest deployments of electric motorcycles by an Indian police force. The handover took place at the Lalbazar Police Headquarters in Kolkata.
The X-47 ‘Skyforce’ is a dedicated police variant of Ultraviolette’s crossover motorcycle and has been specifically configured for law-enforcement duties. It gets an augmented electronic architecture to accommodate equipment such as sirens, hooters, a public address system, LED blinkers, microphone and walkie-talkie holders, decals and side panniers.
The motorcycle uses a 36 bhp electric powertrain and has a claimed IDC range of 211 km, while its top speed is rated at 145 kmph. Its crossover design is aimed at providing multi-terrain capability and manoeuvrability in varied urban conditions.
According to Ultraviolette, the deployment is intended to demonstrate the operational as well as economic benefits of electric mobility for police forces, including the potential for lower running and maintenance costs.
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