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Ultraviolette X47 Venom Launched At Rs 2.65 Lakh

Sarthak Mahajan 
last published date : 22 October 2026, 16:13 IST
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Ultraviolette X47 Venom Launched At Rs 2.65 Lakh
Highlights
  • Produces 39.5 bhp and 550 Nm of wheel torque.
  • Claims an IDC range of 343 km.
  • Sits on the new VX-100 platform and features the SRB-11 battery system.

Ultraviolette has launched the X47 Venom at Rs 2.65 lakh. The electric motorcycle is based on the brand’s all-new VX-100 platform and is 20 kg lighter than before. It claims an IDC range of 343 km and is the first motorcycle to use the new platform.

Ultraviolette X47 Venom: Price and Variant Details

VariantPrice Battery PackClaimed Range (IDC)
X47 VenomRs 2,65,000 (introductory)7.5 kWh227 km
X47 Venom+Rs 3,15,0007.5 kWh227 km
X47 ReconRs 3,75,00011 kWh343 km
X47 Venom Recon+Rs 3,99,90011 kWh343 km

On the powertrain front, the motorcycle features an 11 kWh battery pack paired with an electric motor that produces 39.5 bhp and 550 Nm of peak wheel torque. It has a claimed top speed of 155 kmph and can accelerate from 0 to 100 kmph in 5.9 seconds.

X47 Venom 1

With the new VX-100 platform, the X47 Venom weighs 180 kg. It is equipped with the SRB-11 battery system, which supports DC fast charging at up to 12 kW. The motorcycle also features a 1.6 kW onboard charger for AC charging. The new motor control unit is claimed to be twice as compact as the previous unit while offering three times the power density.

X47 Venom

In terms of features, the electric motorcycle gets a 7-inch TFT touchscreen display paired with front and rear cameras. It also features a suite of advanced driver assistance systems (ADAS), including Blind Spot Monitoring, Lane Change Assist, Rear Collision Warning and Overtake Alert.

X47 Venom 2

The motorcycle also gets cruise control, Park Assist with a rear-camera feed, Mappls-integrated navigation and software updates. Its VIOLETTE A.I. connected technology package includes movement, fall and towing alerts, remote lockdown, crash alerts, Delta Watch and an anti-collision warning system.

Alongside the X47 Venom, Ultraviolette has introduced B-MAX, a reusable rider safety vest designed to protect the chest, back, sides, hips and collar. The company claims 86% force attenuation, and the vest can be reused up to five times. Deliveries are scheduled to commence in November 2026. The motorcycle will make its European debut at EICMA 2026 in Milan on November 3.

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