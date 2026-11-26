Ultraviolette's New Hosur Factory To Have 2.5 Lakh Vehicle Annual Capacity
- Rs. 779 crore investment in new Hosur manufacturing facility
- Initial annual capacity of 2.5 lakh vehicles, scalable to 5 lakh
- Production to include the Tesseract scooter and future electric two-wheelers
Ultraviolette is preparing for a significant scale-up by announcing its latest manufacturing expansion with a new factory in Hosur, Tamil Nadu, which will not only support production of its upcoming Tesseract electric scooter but also provide the capacity to accommodate a much wider range of electric motorcycles and scooters in the coming years. The new facility, named BIGGA (Big Global Ambition), marks a significant expansion of Ultraviolette's manufacturing footprint beyond its existing plant in Bengaluru, Karnataka. The news comes following an MoU signed between the company and the state government.
The BIGGA factory’s production capacity will be increased in phases, starting with an annual target of 2.5 lakh vehicles. The facility has been planned to accommodate a further expansion to 5 lakh units annually, depending on demand.
Ultraviolette says the facility will use advanced manufacturing technologies, including Manufacturing Execution Systems (MES), collaborative robotics, vision-based inspection systems and digital quality management. Automated production processes will also be integrated to improve manufacturing precision and scalability.
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The expansion is expected to generate around 2,000 job opportunities, with employment numbers likely to increase over the next five years. The new plant will operate alongside the company's existing Bengaluru facility as Ultraviolette looks to scale up production and broaden its electric two-wheeler portfolio.
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