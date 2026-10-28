Updated KTM 200 Duke Teased Ahead Of Launch

KTM has teased the updated 200 Duke, shortly after the motorcycle was spotted at a dealership. This will be the second update for the bike in 2026, following the changes introduced in February, which included hardware revisions and a new livery. This time around, the 200 Duke is expected to get feature upgrades, as hinted at by the recent spy images.

Updated KTM 200 Duke: Expected feature additions

The updated 200 Duke is expected to get a bi-directional quickshifter, similar to the one offered on the 250 Duke and 390 Duke. Moreover, it will also get a ride-by-wire throttle, which will bring ride modes (Road and Rain) along with traction control to the motorcycle.

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The spy images also show revised switchgear. While the left-side unit appears unchanged, the right-side switchgear gets a new design similar to the one on the 390 Duke.

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Updated KTM 200 Duke: Engine and hardware

The KTM 200 Duke is expected to retain its 199cc, liquid-cooled, single-cylinder engine, which produces 24.67 bhp and 19.3 Nm of torque. It will continue to be paired with a six-speed gearbox.

The cycle parts are also expected to remain unchanged, including the WP upside-down front fork, WP rear monoshock, 300mm front disc and 230mm rear disc. The bike’s 135mm ground clearance, 822mm seat height and 159kg kerb weight are likely to carry over.

The KTM 200 Duke is currently priced at Rs 2.05 lakh, ex-showroom. The expected feature additions could bring a price hike with this update.

Spy shot source - CK Biker (YouTube)