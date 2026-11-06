Used Vehicle Transfers Easiest In Andhra Pradesh, Uttar Pradesh Least Favourable: Study

Pre-Owner Vehicle Transfer Easiest In Andhra Pradesh, Uttar Pradesh Least Favourable: Study
- The index ranks 15 major states and Union territories on 6 parameters
- These account for over 85% of India's organised used-car market
- The index recommends some changes to policy to facilitate easy transfers
Andhra Pradesh has topped the first Ease of Vehicle Ownership Index (EVOI), released by IndiaTech.org in partnership with Consumer VOICE. The Index ranks 15 states and Union Territories on how easily a citizen or dealer can buy, sell and transfer a pre-owned vehicle. It scores each state on six parameters - policy and regulatory framework, digital infrastructure, process efficiency, transparency and accountability, institutional ecosystem and dealer support, and cost and affordability. The findings came out of a pan-India survey of over 1,000 buyers and sellers, interviews with dealers, RTO agents and sector experts, and a review of central and state motor vehicle rules.
Andhra Pradesh scored 5.91 out of 10 and Kerala 5.74. Uttar Pradesh came last at 2.47, just behind Bihar (2.51) and West Bengal (2.56). Together, the 15 states account for over 85% of India's organised used-car market. The weakest pillar was cost with 12 of 15 states scoring below 3.5. Manual verification and informal payments push the real cost of a transfer to nearly 10 times the statutory fee. According to the index, a single transfer in Bihar can cost ₹13,000 to ₹14,000 over and above the fee prescribed on VAHAN. At border RTOs in Tamil Nadu such as Hosur and Krishnagiri, an official fee of about ₹800 becomes ₹7,000 to ₹8,000.
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Typical RC transfer times run from 7 to 10 days in Andhra Pradesh, where buyer, seller and lender authenticate biometrically, to more than 30 days in Uttar Pradesh. In 13 of the 15 states, applicants file online and are still asked to deliver physical copies to the RTO. Road tax on a ₹6 lakh petrol car ranges from 3% in Uttar Pradesh to 14% in Karnataka and Telangana, a difference of over ₹66,000 on the same vehicle. Only Andhra Pradesh and Telangana run a working refund for vehicles that leave the state.
The report recommends some changes to policy, framework and rules to make pre-owned vehicle transfers simpler across the country. These include statutory timelines for transfers - approval within 24 to 48 hours, RC dispatch within 2 to 3 days, interstate NOCs within 48 hours and road tax refunds within 14 days. It also recommends DigiLocker and mParivahan documents be accepted as primary evidence at every RTO, ending dual online and physical submission. A "One Bharat, One Road Tax" framework and a standard digital refund module on Parivahan is also proposed along with allowing authorised dealers to clear pending challans during a transfer without the owner's OTP.
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