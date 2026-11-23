VinFast India To Launch Electric Scooters In Early 2027
- VinFast electric two-wheelers launch in early 2027
- At least 3 electric scooters being considered for launch
- VinFast electric scooters to be manufactured in India
Vietnamese EV manufacturer VinFast is planning to launch at least three electric scooters in the first half of calendar year 2027. The company intends to offer electric scooters across different segments and markets within India, spanning geographies, different use cases and with multiple charging options. The company will make its electric two-wheeler debut in India with mass-market models in early 2027.
VinFast is developing three electric scooters based on its Evo, Kyo and Kinet models. Evo is positioned as a more affordable offering, while Kyo is positioned as a family scooter, while Kinet will be a more premium model, a sporty offering with performance and styling complementing its positioning.
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VinFast is in the process of tweaking these models to suit Indian customer preferences and market requirements. While all three models are offered on sale currently in Vietnam, the India-specific models will have modified chassis, more ground clearance, better footboard space and more storage capacity. Final specifications and pricing will only be announced closer to launch, sometime in early 2027.
“These models will be developed from scratch, so they will have an entirely new frame to start off with. The quality, the touch and feel, the ride experience will remain the same as the Vietnam-spec models,” said Anurag Saxena, CEO, Two-Wheelers, VinFast India.
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VinFast is also planning multiple charging options to be offered for its electric two-wheeler portfolio for India. Company officials say VinFast is not in a price race but will offer value-for-money products. More than 55 dealers across 35 cities in India have already been appointed for VinFast Two-Wheelers, covering the length and breadth of India.
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